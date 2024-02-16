大汽電(8931)元月營收創下5個月以來高點，而台電電價審議委員會可能透過增資與電價上漲改善台電虧損問題，加上今年受惠國內用電需求增加，可望帶動大汽電營運成長，法人預估大汽電今年獲利將雙位數成長，EPS可望優於去年。法人給予大汽電Buy的投資建議，目標價升至60元。大汽電周五股價衝上50元大關，量增登上兩個月高價。