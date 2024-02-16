大汽電2023年營運主要受國內用電需求降低，加上2022年台電修正汽電共生電能措施的基期影響，大汽電2023年營收27.17億元，年減5.03%，預估稅後淨利2.90億元，年減21.34%，EPS估為2.37元。
大汽電今年1月營收2.23億元，年減9.62%、月增7.27%，創下5個月高點。
台電累積虧損已達到近年新高水準，市場預期今年3、9月台電電價審議委員會可能透過增資與電價上漲來改善台電虧損問題，倘若未來政府宣布電價上漲，則有助於經濟部頒布的汽電共生購電費率上漲，惟大汽電今年上半年時逢歲修，營收、毛利率恐將個位數下跌，而歲修結束帶動毛利率逐步走揚。
展望大汽電金龍全年度來看，法人預估，受惠台電今年虧損改善、國內半導體業逐季復甦，帶動國內用電量上升，均有利大汽電售電量提升，預估今年獲利將雙位數成長，EPS可望優於去年。
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