印度移工來不來？我國與印度洽談移工開放事宜多年，原本擬在去年簽訂MOU，未料遭外界質疑治安等問題因而暫緩簽署，勞動部常務次長陳明仁今天主持新春團拜會後受訪時表示，台印MOU國內程序行政院已核定，印度其國內的程序也差不多了，雙方簽署具體時程還要再磋商，「不會讓MOU就這樣掛了」。

去年有媒體報導台印將簽署MOU，預估將有10萬印度人來台工作，引發部分民眾不安，直指印度治安不佳、來台將衍生更多問題，陳明仁強調，MOU只是框架性協議，主要是表達雙方的意願，仍要待簽署MOU後的工作層級會議後才能確定要引進誰、引進多少人、什麼行業可以使用，還有相當的討論過程，不會一下子就很多人進來，國人對於新移工來源國有共識，但會針對刻板印象或誤解會持續溝通。

陳明仁提及，日本也在去年與印度簽署MOU、南韓也在洽談中，且印度已輸出2000萬人力至全世界，包括以色列、阿拉伯半島等。

陳明仁指出，雖然MOU還沒有時程表，但希望MOU可以快點定案，好對國人說明、立法院報告及澄清外界疑慮，不希望MOU受到太大阻礙，不會讓MOU就這樣掛了。