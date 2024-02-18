拉丁天后珍妮佛羅培茲自2021年再與前男友兼演員班艾佛列克重燃愛火之後，轟轟烈烈的再次定下來並結婚。前陣子太太珍妮佛還出現在班代言的甜甜圈廣告中笑他「不會唱歌」，但近期珍妮佛上節目中自曝：「會吃醋」

珍妮佛接著解釋，如果有人對她的老公有別的意圖，她會「採取非常優雅和淑女的方式」處理，讓對方知道「離遠一點」。

這點讓人不禁想到前陣子金球獎「甜茶」提摩西夏勒梅跟名媛凱莉珍娜的關係，雖說後來謠言沒有受到證實。但有幾位知情人士也透露：「凱莉對甜茶管很嚴，佔有慾很強。」