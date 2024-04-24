阿拉斯加州公共安全部稱，在星期上午，一架具有歷史的道格拉斯C-54運輸機，墜毀在費爾班克斯(Fairbanks)以南的塔納納河(Tanana River)，機上2名駕駛確定喪生。

福斯新聞報導，美國運輸安全委員會(National Transportation)駐當地的辦事處主任強森(Clint Johnson)表示，目前尚不清楚從起飛到墜毀之間發生了什麼事，但塔台操作員「看到了大量煙霧」，至於詳細情況，還必須等待調查員前往現場，尋找2具「黑盒子」，也就是飛航紀錄器與座艙通話紀錄儀。

一架C-54墜毀在塔納納河邊。(圖/阿拉斯加州政府)

C-54/DC-4是道格拉斯公司(波音併購)的軍用運輸機其歷史可追溯至1940年代，它採用4具普惠R2000「雙胡蜂」活塞發動機，是二戰期間的大型運輸機，生產了超過 1,000 架。

二戰結束後，緊接著是美蘇冷戰。1948年蘇聯封鎖西柏林，史稱「柏林危機」，美國派出大量的運輸機為西柏林補給。在柏林空運期間，共出動了330架 DC-4 和 C-54，是參與數量最多的運輸機之一。

柏林空運期間，C-54擔任主要的運補西柏林任務，因為它的運量比同時期的C-46、C-47更多。 (圖/美國國會圖書館)

最後一架DC-4於1947年出廠，所以現存的空中霸王普遍已超過76年，如今只有少數飛機仍在執行貨運任務。

目前尚不清楚失事飛機的所有者，但阿拉斯加空氣燃料公司(Alaska Air Fuel)，是世界上少數仍在操作DC-4飛機的公司之一。