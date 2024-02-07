貝爾的V-22「魚鷹」(Osprey)傾轉旋翼機服役20年了，但是對它安全性的質疑沒有停過，而且愈來愈嚴重。美國海軍在上星期發表的2023財年年度報告中，批評魚鷹飛機「沒有改善2017年就已發現的問題，顯然不適合運作」。

戰區(The Warzone)報導，早在整個 V-22傾轉旋翼機隊，因去年11月在日本海岸發生致命事故而停飛之前，美國海軍版本的魚鷹機CMV-22就遇到嚴重問題，限制了全面執行指定任務的能力，也使得老舊的C-2A「灰狗」( Greyhound )運輸機必須延後退役時間。

CMV-22B是美國海軍航空母艦部隊專用的艦載運輸機，它的外型與基礎型-海軍陸戰隊的MV-22B很像，但是進行了不少更改：增加燃料容量以擴大航程、燃料拋棄系統、用於在機艙區的公共廣播系統、用於超視距通訊的頻率無線電，以及協助貨物裝載的客艙和貨物照明設備。

2020年，CMV-22B首次於卡爾文森號航空母艦上進行首次部署，成功運送了一具F-35戰機使用的F135引擎，而被譽為成功。

當時美國海軍對CMV-22B寄與厚望，當時美國太平洋艦隊司令說：「憑藉分散式海上行動、更遠的航程、多航母行動之間的距離、與陸基區域的距離以及CMV-22B 在未經改進的空間中降落的能力，事實證明，它是一個遊戲規則改變者。」

當年話說的有多好聽，如今就有多失望。五角大廈作戰測試與評估主任辦公室 (DOT&E)的報告指出，「由於許多子系統經常發生故障， CMV-22B不適合運作，其中除冰系統無效，是任務失敗原因的44%」。

除冰系統問題導致魚鷹無法飛得很高，又與機艙增壓不足串成更明顯的困境。除非乘客和機組人員使用氧氣罩，否則魚鷹只能在較低的高度、惡劣的天氣環境下飛行，這大大限制了魚鷹機的安全性與飛行航程。

與此同時，隨著魚鷹機隊的停飛，古老的C-2A灰狗飛機只能彌補航空母艦空中運輸的空缺。

灰狗機是格魯曼公司(Grumman )在上世紀 60 年代中期，以E-2鷹眼預警機的機身為基礎，所設計的航艦專用運輸機。雖然外型上與E-2有些類似，但是仔細看就會發現，除了機背沒有圓盤雷達以外，它的機身胖了不少，以增加裝載容量，但長度略短40公分，因為它的機鼻比較圓鈍。

但是灰狗機已在退役中，數量只剩15架，難以維持美國航空母艦的空運量，只能靠重型直升機來協助，只是直升機的航程與速度有有限，只能湊合著做。