高雄市政府致力於建構「輕軌成圓，捷運成網」捷運路網目標，也積極推動捷運場站開發，配合國家級政策「亞灣2.0-智慧科技創新園區」推出的首個捷運聯合開發案─捷運黃線Y15站招商案啟動，公告招商中，該開發案緊鄰「亞洲新灣區」，區域內頂流商辦林立，預估引進民間投資超過115億元，吸納國際菁英分子。

黃線Y15站捷運站及立體連通模擬圖。（高市府提供）

「亞灣5G AIoT創新園區」(亞灣1.0)推動有成，考量園區空間供不應求，行政院核定「亞灣2.0-智慧科技創新園區推動方案」，整體期程與經費由5年107億元，延長加碼為7年170億元。高市府指出，捷運Y15站聯開案開發基地位在「亞灣智慧創新園區」的核心位置，緊鄰捷運Y15站、輕軌C8、C9站，基地內包含捷運Y15站兩處出入口，未來可透過捷運快速連接高鐵左營站、臺鐵高雄車站及高雄國際機場，並將以立體連通方式與海洋國門－高雄港旅運中心串聯，擁有陸海空交通優勢。配合亞灣2.0政策加持，適宜規劃企業營運總部、商辦、商場等商業設施。

高捷黃線Y15站聯開案公告招商中，市府拆除開發案圍籬並進行整地、綠美化，提升招商形象。（高市府提供）

高市府說，捷運黃線Y15站聯開案開發用地占地約11,311平方公尺，建蔽率60%，容積率630%，座落在高雄港旅運中心東南側，目標為打造「企業旗艦中心聚落」，邀請國際大廠進駐設置總部或研發基地，發展國際研訓及應用技術管理人才中心。（高雄市政府廣告）