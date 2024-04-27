藥品製造公司極東KYOKUTO（キョクトウ）以正露丸等產品而聞名，可是近日卻被踢爆，藥品的檢測結果竟造假長達30年，已被當局勒令停業、下架。而正露丸在台灣也是赫赫有名，就有民眾擔心吃到造假正露丸。高雄市衛生局表示，經高雄市政府衛生局查察，目前國內核准輸入之「喇叭牌正露丸(衛署藥輸字第022263號)」並非該製藥商所屬藥品，請大家放心。

綜合日媒報導，極東在2021年12月後多次竄改正露丸的實驗數據。根據《醫藥品及醫療器材法》，富山縣政府對極東藥品公司發布了從2024年4月30日至5月22日為期23天的停產令，以及為期22天的停業令。

該負責人說，會捏造檢測記錄的原因在於，「負責檢測的人已經退休了，所以我們不知道他為何下令假造檢測記錄。」

衛生局說明，有關媒體報導日本富山縣富山市製藥商 (KYOKUTO)的腸胃藥物正露丸，被查出檢測報告造假，未符合規定標準乙案，經高雄市政府衛生局查察，目前國內核准輸入之「喇叭牌正露丸(衛署藥輸字第022263號)」並非該製藥商所屬藥品，請市民朋友放心。

衛生局再次呼籲，民眾倘對使用之藥品有任何疑慮，可洽鄰近藥局或回診諮詢醫師，選用其他適當藥品，以確保健康權益。