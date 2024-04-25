價值創下700億美元紀錄的五年期美國公債標售帶動債息走高，並給股市帶來壓力。美國10年期指標公債殖利率上漲5個基點，至4.6459%，最高一度漲破4.67%；2年期債息最高曾漲破4.95%。

投資人持續關注企業財報表現，尤其是巨型成長股。Meta Platforms盤後重挫11%，該科技巨頭第一季營收優於市場預期，但由於砸下重金發展AI，其2024年資本支出可能高達400億美元。

在特斯拉和Meta發布財報後，「科技七巨頭」中的微軟和 Alphabet也將在本周陸續揭曉成績單。

截至目前為止，公司業績表現優於華爾街預期。標普500指數已有逾25%的成分股企業發布季報，根據FactSet統計，其中79%的企業業績表現超出市場預期。

接下來市場也將密切關注周四發布的美國第一季國內生產毛額（GDP）和周五的美國3月個人消費支出（PCE）價格指數。日前發布的3月消費者物價指數（CPI）高於預期，給投資人對聯準會何時開始降息的預期大潑冷水，導致美股陷入震盪。

周三收盤，道瓊指數跌42.77點或0.11%，報38,460.92點。標普500指數漲1.08點或0.02%，報5,071.63點。那斯達克指數漲16.11點或0.10%，報15,712.75點。費城半導體指數漲47.40點或1.06%，報4,526.20點。

標普500指數11大類股漲跌互見，必需消費品類股漲0.93%，表現最佳；工業股跌0.79%，跌幅最大。

重磅股有漲有跌，微軟漲0.37%、蘋果漲1.27%、亞馬遜跌1.64%、、Alphabet漲0.55%。

FANG+指數收漲0.67%。

主要晶片股漲多跌少，重磅級的輝達下挫3.33%、德儀勁揚5.64%、恩智浦漲逾4%、格羅方德漲2.07%、應材和高通漲逾1.4%、英特爾漲0.64%，而美光跌0.60%、超微跌0.35%。

台股ADR方面，台積電跌0.34%、聯電漲1.32%，日月光漲0.48%、、中華電信跌0.91%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數漲1.05%。

紐約證交所下跌與上漲股數比為1.33：1。那斯達克交易所下跌與上漲股數比為1.22：1。

標普500指數成分股有11檔觸及52周新高、4檔創新低。那斯達克指數有55檔成分股觸及52周新高、120檔創新低。

美國交易所成交量總計為102億股，過去20日均量為110.7億股。