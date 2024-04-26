證期局副局長高晶萍指出，美股24日因地緣政治風險、聯準會降息時程未定、人工智慧（AI）指標股輝達（NVIDIA）下跌等影響，美國四大指數漲跌互見，除了道瓊指數下跌0.11％外其餘均上漲，漲幅介於0.02～1.06％。

而亞股25日漲跌互見，台股受台積電(2330)、鴻海(2317)等權值股下跌影響，加權指數開低走低，終場下跌274.32點、收於19857.42點，跌幅1.36％。同時段日本下跌達2.15％、韓國下跌1.4％、新加坡下跌0.41％，上海則上漲0.21％、香港上漲0.41％。

據證期局統計，今年截至24日止，台股加權指數上漲達12.27％，僅次於日本的14.93％，優於上海上漲2.35％、韓國上漲0.77％、新加坡上漲1.63％、香港上漲0.9％及深圳下跌2.87％，在主要亞股表現僅次於日股。

證期局表示，台股今年截至24日成交量約4035億元、年增達80.16％。台股截至3月底本益比約23.53倍，現金殖利率達2.71％、加計股票股利為2.81％，上市櫃公司首季合計營收約9.53兆元、年增5.4％，改寫同期次高。

高晶萍指出，截至24日，台股信用交易整戶擔保維持率為172.23％，雖較15日時的173.44％小降，仍遠高於追繳門檻130％。目前台股上市櫃公司基本面尚稱穩健，金管會將持續關注國內外經濟情勢，適時採行相關措施。