最近希臘雅典與其他地區遭來自撒哈拉沙漠的沙塵暴侵襲，天空一片橘紅色，彷彿置身於異世界，就在許多人在室外觀看這個奇景同時，當局發布了呼吸風險警告。

綜合《衛報》、CNN等外電報導，希臘今年3月底到4月初時，就已遭撒哈拉沙漠的沙塵暴侵襲，連瑞士和法國南部也受到影響。沒想到23日撒哈拉沙塵暴再度侵擾希臘，雅典國家天文台也表示：「這是自2018年3月21日至22日以來，撒哈拉沙漠沙塵濃度最嚴重的一次。」

🇬🇷 GREECE COVERED IN SAHARA DUST, CREATING DUNE-LIKE LANDSCAPES



Clouds of Sahara dust enveloped Athens and other Greek cities, reducing visibility and posing health risks due to fine pollution particles.



The weather service expects skies to clear by Wednesday.



Strong winds… pic.twitter.com/Padw6GUOJ5 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 24, 2024

當局警告，沙塵會遮蔽陽光並阻礙能見度，同時空氣中的細小污染顆粒濃度會增加，可能會對人體帶來不良影響。

🚨🇬🇷



HAPPENING NOW



The sky is totally orange over Athens, Greece



pic.twitter.com/yh72CiL1Tr — Alex Barnicoat (@mrbarnicoat) April 23, 2024

從畫面中可見，雅典的天空因為來自撒哈拉的沙塵而變得陰暗，整個城市彷彿壟罩在暗橘色的布幕下，不過這沒有讓當地人感到畏懼，他們反而在戶外漫步，欣賞這片奇異的景色。希臘氣象學家拉古瓦多斯（Kostas Lagouvardos）在臉書上發文稱，雅典看起來就像「火星殖民地」。

事實上，撒哈拉沙漠每年都揚起6千萬至2億噸（60 to 200m tonnes）沙塵。雖然最大的顆粒會迅速掉回地表，但最小的粉塵顆粒可以傳播數千公里，甚至可能遍布整個歐洲。