最近希臘雅典與其他地區遭來自撒哈拉沙漠的沙塵暴侵襲，天空一片橘紅色，彷彿置身於異世界，就在許多人在室外觀看這個奇景同時，當局發布了呼吸風險警告。

綜合《衛報》、CNN等外電報導，希臘今年3月底到4月初時，就已遭撒哈拉沙漠的沙塵暴侵襲，連瑞士和法國南部也受到影響。沒想到23日撒哈拉沙塵暴再度侵擾希臘，雅典國家天文台也表示：「這是自2018年3月21日至22日以來，撒哈拉沙漠沙塵濃度最嚴重的一次。」

當局警告，沙塵會遮蔽陽光並阻礙能見度，同時空氣中的細小污染顆粒濃度會增加，可能會對人體帶來不良影響。

從畫面中可見，雅典的天空因為來自撒哈拉的沙塵而變得陰暗，整個城市彷彿壟罩在暗橘色的布幕下，不過這沒有讓當地人感到畏懼，他們反而在戶外漫步，欣賞這片奇異的景色。希臘氣象學家拉古瓦多斯（Kostas Lagouvardos）在臉書上發文稱，雅典看起來就像「火星殖民地」。

事實上，撒哈拉沙漠每年都揚起6千萬至2億噸（60 to 200m tonnes）沙塵。雖然最大的顆粒會迅速掉回地表，但最小的粉塵顆粒可以傳播數千公里，甚至可能遍布整個歐洲。

文章來源：Athens turns orange, Helsinki goes white as Europe’s weather springs a surprise
文章來源：Athens swallowed up by orange haze from Sahara dust storm
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