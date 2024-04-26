唯有前衛不羈的創意，才能讓經典腕表充滿旺盛的新生命，經典才能永恆、不退流行。雅典（Ulysse Nardin）最具代表性的Freak奇想腕表今年有了更瘋狂的新創意，推出奇想S行者（Freak S Nomad）腕表，飛行卡羅素機芯猶如一艘太空船，充滿前衛未來風；名士表旗下系列腕表主打藍色表盤，充滿海洋風情。

於2001年問市的雅典表Freak奇想腕表，顛覆傳統的無指針、無表盤、無表冠設計，擁有多達20項專利，迄今仍是一款設計風格大膽前衛的時計作品。去年，雅典表在WW表展發表Freak One奇想腕表，在日內瓦鐘錶大賞（GPHG）拿下「最佳標誌性腕表」大獎；今年，雅典表再度顛覆常規推出沙丘色Freak S Nomad奇想S行者腕表，又再一次贏得眾人的目光。

雅典表最具代表性的Freak奇想腕表，今年新推出奇想S行者（Freak S Nomad）腕表。（Ulysse Nardin提供）

Freak S Nomad奇想S行者腕表採用品牌自製UN-251機芯，精妙構造與獨特設計的外形，就像是一艘宇宙飛船，飛行卡羅素機芯繞其軸心自轉，兩個振盪器的矽質擺輪分別固定於兩側，彷彿是兩個發射台，通過安裝於滾珠軸承上的垂直差速器相連接，擒縱機構的表面經過高科技DIAMonSIL鑽石矽鍍層處理，更加精準耐久。

除了未來科技感，Freak S Nomad奇想S行者腕表採用以手工工藝裝飾的小時盤，融入手工感的雕刻細節，蘊含獨特的浪漫情懷和復古美感，限量99只。

名士表利維拉系列BAUMATIC日曆自動上鍊鈦金屬腕表，獨特的山海飾紋充滿魅力。（Baume & Mercier提供）

名士表（Baume & Mercier）在WW表展上推出利維拉系列、克里頓系列BAUMATIC日期月相腕表、克萊斯麥系列星期日期顯示自動計時碼表等多款新表，以蔚藍海岸中汲取創意靈感，主打藍色表盤，有的融入和諧優美的藍色太陽緞面打磨表盤，有的採用綴有透明山海飾紋的藍色水晶表盤，也有的融入藍色漸層表盤，不同深淺、刻紋與造型的藍色表盤，各自詮釋蔚藍海岸的千變萬幻之美。