腕表，既是身份地位的象徵，同時也反應了個人的時尚品味和高貴情操。蕭邦（CHOPARD）珠寶與腕表有著崇高的理念，不僅採用人道主義的寶石、符合公平交易的道德黃金與環保回收Lucent Steel精鋼，且將Alpine Eagle系列腕表的部分收益用於保育阿爾卑斯山的動物生態。

蕭邦Alpine Eagle XL Chrono「隆河冰藍色」（Rhone Blue）表盤計時碼表，收益部分將捐贈Alpine Eagle基金會。（CHOPARD提供）

蕭邦聯合總裁卡爾弗雷德理克舍費爾（Karl-Friedrich Scheufele）為了護育阿爾卑斯山上的老鷹，近年來持續支持Alpine Eagle基金會，並以老鷹為靈感打造Alpine Eagle系列腕表。今年WW表展發表的Alpine Eagle腕表，同樣會將部分收益捐贈基金會，其中一款「隆河冰藍色」（Rhone Blue）表盤的Alpine Eagle XL Chrono計時碼表，表殼採用5級鈦金屬，如鷹眼般的藍色放射紋表盤顏色，就如隆河河水般清澈湛藍，象徵蕭邦對Alpine Eagle基金會保護阿爾卑斯山生態環境的支持。

蕭邦在WW表展發表以Lucent Steel環保鋼材打造的Happy Sport腕表。（CHOPARD提供）

去年蕭邦發表以回收環保鋼材Lucent Steel打造精鋼腕表，並且宣布旗下的精鋼腕表將逐步採用回收鋼材，廣受好評。今年蕭邦更進一步，發表以Lucent Steel打造的Happy Sport腕表和L.U.C Qualite Fleurier系列腕表，一步步朝全面採用環保鋼材的偉大目標邁進，藉此宣示品牌力行環保的理念。

蕭邦L.U.C Qualite Fleurier系列腕表將全面採用Lucent Steel環保鋼材。（CHOPARD提供）

蕭邦獨家研發的Lucent Steel精鋼，使用再生材質至少達80%，光澤度和亮度比起一般精鋼還要優異，且更為堅硬耐磨，是一款內外皆美的環保材質。