向來有著濃厚環保色彩的ORIS，今年推出多款Aquis Upcycle系列腕表，表盤是以回收的廢棄魚網製成，藉此宣示愛海洋的決心。

ORIS在今年WW表展發一系列的Aquis日期腕表，並延續品牌對機械、永續時尚與環保的熱愛，主打Aquis Upcycle系列四款腕表，表盤是以海洋回收的廢棄魚網再製而成，並將全面改良表盒，以減少碳排放量為目標，表盒將全面採用回收紙張製成，紙盒可以攤平縮小體積，不僅方便物流，且可再次回收，此舉將包裝的碳排放量減少50%以上。

ORIS全系列腕表的表盒為回收紙張製成，並可攤平縮小體積，碳排量降低50%。（ORIS提供）

ORIS Aquis 36.5mm 日期腕表，表盤以回收魚網再製而成，約8萬元。（ORIS提供）

根據世界自然基金會 (WWF)的資料，每年有800萬噸的塑料垃圾被丟棄海洋，對海洋生物造成莫大的災難，每兩隻海龜中就有一隻會因為誤認塑膠袋為水母而誤食，有90％海鳥的胃裡有塑料，因此ORIS發表了以回收塑料製成表盤的Aquis Upcycle限量表，原以為消費者不感興趣，沒想到竟意外受到消費者的喜愛，讓ORIS為之振奮，決定在今年發表Aquis Upcycle系列多款不同尺寸和功能的腕表，每只腕表的表盤顏色和紋路都是獨一無二，更添獨特品味。

ORIS推出Aquis Calibre 400日期腕表，色彩絢麗的表盤為回收魚網再製而成，約12萬5000元。（ORIS提供）

另真力時（Zenith）也推出一款Defy Extreme Diver潛水表，搭配表帶快拆系統，隨附一條橡膠表帶和一條以回收魚網製作的NATO尼龍織帶，表殼為五級鈦金屬，搭配陶瓷雙向旋轉表圈，有黑色與藍色表盤兩種款式，表盤外圈融入橘色的裝飾細節，充滿運動感。