安慶蘭園負責人林耀聰培育有香味的「安慶小蘋果」，作為西螺福興宮的結緣花斗，花款全數捐獻給天主教若瑟社會福利基金會。（周麗蘭攝）

許多民眾以蘭花組盆向寺廟神尊祝壽，蘭花最後通常不是丟棄就是自生自滅，台灣蘭花育種者協會推動以「花斗」或「花柱」獻供，更可回收再利用。福華飯店最近就以花柱供養西螺福興宮太平媽祖，將於節慶典禮結束後種在崙背聖母聖心日照中心。

福華飯店供養給西螺福興宮太平媽祖的花柱3萬元，約有150株粉紅、淺紫、斑點、黃色等多種蘭花及觀葉植物混搭，擺放在大殿兩側，十分醒目大器，飯店希望撤下來的花不要浪費。

在天主教徒牽線下，台灣蘭花育種者協會日後將發動志工，把回收的蘭花布置於崙背聖母聖心日照中心，可以種成板花或樹上，讓長輩可以長年欣賞花卉之美。

協會祕書長楊怡萍表示，回收的蘭花可以種在樹上或種在木板上，它們需要半遮蔭環境，樹上通風良好約3、4天澆一次水，室內的蘭花約10天澆1次即可，很多人覺得蘭花難照顧其實是照顧太多，澆太多水。

另外，「拜斗」是傳統寺廟祈求延年益壽、消災解厄的科儀，西螺福興宮、台灣蘭花育種者協會、虎尾安慶蘭園亦以蘭花做成「花斗」做公益，使用安慶蘭園負責人林耀聰培育有香味的「安慶小蘋果」品種蘭花，取其平安的涵義又會香，花款全數捐獻給天主教若瑟社會福利基金會，也是道教、天主教相融的美事。