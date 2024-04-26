每年4月《鐘錶與奇蹟》（Watches & Wonders）表展期間，百達翡麗（Patek Philippe）都會在日內瓦湖畔的自家沙龍發表年度《珍稀工藝展》，今年也不例外，展出82件融入精湛工藝和無限創意的時計作品，包括27個拱頂座鐘、3個桌鐘、9只懷表和43只腕表，每件作品皆囊括各種工藝，將數百年人類文明與傳承工藝匯聚在方寸之間，猶如微型藝術品。

為了延續即將失傳的精湛工藝，百達翡麗每年都會召集當今的工藝大師，投入大量的人力與財力打造獨一無二的限量時計，秉持著「創新傳統」（Tradition of innovation）的精神，透過不斷地突破與創新，將寶貴的工藝之美傳承下來。

百達翡麗編號5089G-129「海灘的早晨」Calatrava腕表，表盤是以精湛的木片鑲嵌工藝打造。（Patek Philippe提供）

★木片鑲嵌藝術 微形藝術品

其中最受矚目的莫過於編號5089G-129「海灘的早晨」Calatrava 腕表表盤採用木片鑲嵌工藝，主題是加州海灘等待浪潮的年輕衝浪者，木片鑲嵌工藝大師以100片極小木片、75個微小鑲嵌物，涵蓋23種不同的木材顏色、紋理和紋理，就連海岸上破碎的波浪、衝浪者身上的光影變化也擬真呈現，全球限量10只。

編號995/144J-001「熊與鮭魚」懷表同樣是以微型木鑲嵌手法勾勒黑熊獵捕鮭魚的瞬間，採用315件微小飾板組件和75塊更細微的嵌片組合而成，涵蓋38種木材，展現多種色彩、質感與紋理。

百達翡麗編號995/144J-001「熊與鮭魚」懷表，以微型木鑲嵌手法勾勒黑熊獵捕鮭魚的瞬間。（Patek Philippe提供）

編號995/143G-001《白鷺風姿》鑲木懷表，表背採用木質鑲嵌工藝勾勒白鷺，是木片鑲嵌工藝大師將53個極微小的木片和400個鑲嵌物鑲嵌而成，涵蓋18種顏色、紋理和紋理的木材，就連羽毛的細節都如實仿真，栩栩如生。另有以微嵌木鑲嵌裝飾的「錦鯉」桌鐘，以踏百片木片勾勒錦鯉悠游水中的美姿，同樣讓人印象深刻。

百達翡麗編號25027M-001「錦鯉」座鐘，以微型木鑲嵌手法勾勒鯉魚悠游池中的美景。（Patek Philippe提供）

★世界寰宇 方寸之間

百達翡麗沙龍正對著日內瓦湖和勃朗峰大橋，正是工藝大師每日工作時所看到窗景，展場特別陳列多款日內瓦湖主題的時計作品，包括融入微繪琺瑯工藝的編號992/184G-001「冬日下的日內瓦湖」懷表、編號5738/50R-014琺瑯彩繪「日內瓦湖」Golden Ellipse腕表等，時計與窗景兩相對照，饒富趣味。

編號992/184G-001「冬日下的日內瓦湖」懷表。（Patek Philippe提供）

百達翡麗編號5531R/016世界時間三問腕表，表盤上彩繪瑞士圖恩湖美景。（Patek Philippe提供）

另有編號5738/50G-035「荷蘭春日」Golden Ellipse腕表，以琺瑯微繪工藝勾勒荷蘭風車與鬱金香花田的美景；編號5738/50R-001「秋天日式花園」Golden Ellipse腕表則是以半透明琺瑯與大明火掐絲琺瑯工藝描繪秋天時的日式庭園，色彩豔麗的楓紅、木橋與宮燈的禪風美景。

編號5738/50G-035「荷蘭春日」Golden Ellipse腕表，勾勒荷蘭風車與鬱金香花田的美景。（Patek Philippe提供）

搭繪世界各地風景的時計作品，還包括一款編號992/159J-001的懷表座鐘，則是透過微繪琺瑯和人手雕刻工藝，重現畫家加納萊托（Canaletto）筆下的威尼斯里亞托橋景緻。一款編號5531R/016世界時間三問腕表，表盤上彩繪圖恩湖美景，創作靈感則源自瑞士偉大的畫家費迪南霍德納（Ferdinand Hodler），更添藝術品味。

編號992/159J-001的懷表重現畫家加納萊托筆下的威尼斯里亞托橋景緻。（Patek Philippe提供）

★向名畫致敬

編號20157M-001「繆斯女神」掐絲琺瑯拱頂座鐘，以微繪琺瑯工藝重現捷克畫家阿爾豐斯慕夏（Alfons Mucha）的畫作。另有模仿古斯塔夫克林姆（Gustav Klimt）《生命之樹》和莫內（Claude Monet）《睡蓮池》的拱頂座鐘，向畫作致敬。

編號20157M-001「繆斯女神」掐絲琺瑯拱頂座鐘，以微繪琺瑯工藝重現捷克畫家阿爾豐斯慕夏（Alfons Mucha）的畫作。（Patek Philippe提供）