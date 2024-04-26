腕表是一種微型藝術，「以簡化繁」容易，但要「化繁為簡」，才是真功夫。以簡約時尚為特色的帕瑪強尼（Parmigiani Fleurier）與朗格（A. Lange &Sohne），今年在WW表展發表多款高複雜功能腕表，儘管如此，表盤設計仍延續簡約時尚的特色，依舊可以化繁為簡，讓人一見傾心。

帕瑪強尼在表展發表一款Tonda PF微型擺陀無日曆腕表，詮釋純粹主義美學精髓，融入機雕工藝精巧無比的「黃金赭色」表盤，是風格內歛優雅的黃金色，搭載配備微型擺陀的自動上鍊機芯，刻意摒棄日期顯示功能，僅保留時間顯示，正是是純粹主義風格愛好者喜愛的表款。

另一款Toric系列雙秒追針計時碼表，凝聚帕瑪強尼深厚的製表文化，採用自家製PF361手動上鍊機芯，18K玫瑰金材質表殼，雖是雙秒追針計時的高複雜功能，有計時碼錶指針與小秒針等小表盤，表盤設計仍十分簡約，領略自由不羈的生活之美，不顛覆但也不盲從，將卓越性能與純粹美學融合為一。

Toric系列雙秒追針計時碼表，480萬9000元。（Parmigiani Fleurier提供）

朗格在今年表展發表Datograph Perpetual Tourbillon Honeygold「Lumen」巨作，結合飛返計時碼表、跳分積分盤、萬年曆以及有專利停秒裝置的陀飛輪等高複雜功能，表殼採用朗格獨有的18K蜂蜜金（Honeygold），並以「Lumen」版本呈現，儘管融入多種高複雜功能，表盤計一目了然、布局整齊，在黑暗中仍清晰可見，限量50只。

朗格Datograph Perpetual Tourbillon Honeygold「Lumen」巨作，結合飛返計時碼表、跳分積分盤、萬年曆和陀飛輪等功能。（ A. Lange &Sohne提供）

另一款Datograph UP/DOWN腕表，配備了飛返裝置，包括精確跳分積分盤、大日曆顯示和動力儲備顯示，獨樹一幟，按一下飛返裝置的按鈕，即可執行三個切換步驟，可快速連續計時兩次，中間幾乎沒有延遲，計時碼表可瞬間完成掣停、歸零、重啟，計時秒針經過60秒的一刻推進一格，確保掣停時間可清晰讀取。