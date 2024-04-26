伯爵（PIAGET）今年為歡慶品牌150周年，在WW表展上精銳盡出，以多款高複雜功能腕表、奢華珠寶表大放異彩。一只Altiplano Ultimate Concept超薄陀飛輪再度震撼表壇，贏得「超薄之王」的美譽，同場展出一系列復刻1969年的珠寶時計，融入各色華美寶石與精湛珠寶工藝，奢華之美，盡顯帝后風範。

以超薄技術領先同業的伯爵，2018年推出全球最纖薄的Altiplano Ultimate Concept手動上鍊腕表，厚度僅2mm，讓全球為之驚豔，今年伯爵加碼推出擁有陀飛輪功能的Altiplano Ultimate Concept概念表，在薄如錢幣的表殼裡放置一枚飛行陀飛輪，厚度仍保持2mm，更是讓人讚歎。

伯爵Altiplano Ultimate Concept超薄陀飛輪表好纖薄，厚度只有2mm。（PIAGET提供）

為了打造這款曠世巨作，有高達90%的零件必須重新開發，歷經3年才得以完成，最大的困難點在於陀飛輪的體積不小，為了將陀飛輪植入腕表當中，製表工藝大師研發了環形陀飛輪，圓週由陶瓷滾珠軸承所支撐，帶動60秒轉動，壓縮扁平版的環形陀飛輪才得以擠進1.49mm的纖薄空間裡，另一個困難點在於陀飛輪十分耗能，為此伯爵採用全新改良的主發條，以滾珠軸承取代樞軸，讓陀飛輪運轉更加滑順省力，動力儲存可達40小時，全球限量僅15只。

伯爵Limelight Gala系列白金藍寶石與祖母綠鑽石腕表，風華絕代。（PIAGET提供）

伯爵Limelight Aura系列18K白金紅寶石與粉紅藍寶石珠寶表。（PIAGET提供）

★珠寶表

除了男用高複雜功能表，伯爵的珠寶表更以設計美感與創意著稱，去年的日內瓦鐘錶大賞（GPHG）就一舉抱走最佳女表和最佳工藝腕表兩個獎項，成為最大贏家。今年伯爵以拿下最佳女表獎的Hidden

伯爵Swinging Sautoir玫瑰金黃色藍寶石與蛋白石項鍊表，全球限量一件。（PIAGET提供）

Treasures手鐲表為靈感，打造一款黑色蛋白石表盤的K金手鐲表，表殼融入金質雕刻工藝，以不對稱的方式環繞蛋白石表盤，表盤閃光著綠藍相間的虹彩，猶如一顆難掩光芒的寶藏。

伯爵Swinging Sautoir 18K黃金海水藍寶石與黃色藍寶石項鍊表，時計可拆解下來當作腕表佩戴件。（PIAGET提供）

伯爵Swinging Sautoir 18K黃金海水藍寶石與黃色藍寶石項鍊表，時計可拆解下來當作腕表佩戴件。（PIAGET提供）

另在今年在WW表展上，伯爵重新演繹1969年問市的經典作品Swinging Sautoir搖曳長鍊珠寶表，長項鍊可有多種佩戴方式，可多圈纏繞變短項鍊或手鍊，也可當作腰帶繫在腰間，輕鬆自在地披掛在身上，佩戴時可隨著身體律動而擺動，因而被有了「Swinging Sautoir」 (搖曳長項鍊)的暱稱，充滿迷人魅力。

伯爵Polo Date精鋼腕表，可搭配成情人對表，各限量300只。（PIAGET提供）

三款全新Swinging Sautoir長鍊表各具風華，一款綠松石與孔雀石圓珠長項鍊，扭形金鍊上綴滿鑽石與黃色藍寶石，綠松石表盤上方鑲嵌兩顆主石，分別是29.24克拉十分珍稀且碩大的黃色藍寶石，以及一顆6.11克拉的海水藍寶石，鍊墜與項鍊可拆解，另外搭配綠色絲緞表帶化身珠寶表。另一款雙鍊式玫瑰金黃色藍寶石與蛋白石項鍊表，分別鑲了一顆11.68克拉的凸圓面彩光白色蛋白石，以及一顆重約11.31cts祖母綠切割黃色藍寶石。

伯爵18K玫瑰金黑蛋白石手鐲表，難掩寶石閃耀之美。（PIAGET提供）

深受時尚人士喜愛的POLO腕表也有新作品，主打42mm和36mm兩款限量版Piaget Polo Date精鋼腕表，可搭配成情人對表，各限量300只。