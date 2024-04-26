受到街頭潮流時尚的影響，加上國際金價不斷攀升，今年勞力士（Rolex）Oyster Perpetual Rolex Deepsea（深潛型）首度推出18K黃金版的深海潛水腕表，搭配藍色表盤裝飾，展現霸氣，另帝舵表（TUDOR）也首度推出碧灣（Black Bay）1958型18K金腕表，搭配綠色表盤，要價破百萬元，K金重量十分厚實，攜手帶動K金表的流行風潮。

勞力士首度推出K金款的Oyster Perpetual RolexDeepsea腕表，搭配藍色表盤霸氣十足。（ROLEX提供）

勞力士在WW表展發表一款Oyster Perpetual Rolex Deepsea腕表，首次以18K黃金打造，藍色表盤上有以黃色粉末塗飾的「DEEPSEA」字樣，除了K金的奢華，也結合創新技術，Ringlock系統配有以陶瓷製成的高性能壓力環，藍色Cerachrom陶質字圈在製作工藝上開創先河，飾有圓紋磨砂飾面及刻字，並融入鐫刻與鍍金工藝，開創了陶瓷與表殼組合的新方式。

Oyster Perpetual Rolex Deepsea獲頂級天文台精密時計認證，搭載技術領先的3235型機芯，可精確顯示時、分、秒及日期。

帝舵表人氣表款碧灣1958型Black Bay 58再添大膽創意，在今年推出Black Bay 58 18K腕表，選用實心18K金材質，搭配時下最夯的綠色表盤，加上透明表殼底蓋和帝舵表原廠機芯，更配備有「T-fit」帶扣的實心K金表帶，要價破百萬元，是帝舵表史上最貴腕表。

受到街頭潮流時尚的影響，加上國際金價不斷攀升，帝舵表推出奢華版Black Bay 58 18K金腕表，約102萬2000元。（TUDOR提供）

碧灣1958型18K腕表為帝舵表在1958年推出首款防水深達200米的潛水腕錶，型號792，亦稱為「大表冠」，今年首度採用K金實力表殼，就連表帶和指針也是實心K金，頗具象徵意義。

Bell & Ross也在今年表展發布一款玫瑰金與精鋼的BR 05 Grey Steel & Gold腕表，金與鋼的對比元素從表殼延伸到表帶，充滿時尚感，同時也預告今年下半年還會有奢華版的貴金屬腕表登場。