高雄市活化眷村有成，目前是進駐計畫「以住代護」的第11年。（高市文化局提供／楊舒婷高雄傳真）

高雄市活化眷村有成，目前是進駐計畫「以住代護」的第11年。今年計畫開跑，文化局公告釋出28戶眷舍，鳳山黃埔新村及左營建業新村同步進行徵件，即日起於「以住代護」官網可下載簡章，並於5月8日（星期三）陸續開放看屋，邀請在文創產業耕耘的專業夥伴進駐眷村當厝邊。

擺脫眷村老舊觀念，高雄市文化局11年來以「以住代護」計畫來活化眷村，成果相當豐碩，今年的「以住代護」由建業、黃埔眷村同步釋出共28戶眷舍，讓各領域的文創職人百花齊放，以眷村文化、元素為基底融合本業專長，共創現代眷村文創聚落。

高雄市政府文化局局長王文翠表示，以住代護計畫從私人居住的使用型態，逐漸過渡為更具多元性與公共性的進駐模式，引入人潮並創造產值，期待眷村活化永續發展。今年以住代護計畫推出「文創聚落」徵求文創職人夥伴進駐，公私合力打造新時代眷村文創園區。

文化局說明，「以住代護」計畫自2014年開辦以來今年是第11年，高雄眷村已有逾百戶進駐，老眷舍加乘文創帶動文化觀光商機，文創產業聚集經濟效應成形。來自各界的文創職人，以自身所長玩轉文化創意，為眷村創造新生；懷舊眷舍空間及眷村文化底蘊，為進駐產業增添思古幽情的人文風味。

文化局表示，本次推出的眷舍皆已完成基礎修繕，進駐期為5年，需於眷舍點交後6個月完成室內裝修開業，並給予前半年租金8折優惠。共釋出28戶眷舍，同時在鳳山黃埔新村及左營建業新村徵件，5月8日起開放現場看屋，6月1日起開放線上投件，歡迎有志申請的文創職人把握機會，相揪來眷村創業圓夢。更多申請以住代護的資訊，請上以住代護官網與FB官方粉絲團「以住代護 高雄眷村好生活」。