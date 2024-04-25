偏心左轉車道目前在車流量大的都市相當常見，不過根據調查，中央並沒有規定偏心道長度，因此出現偏心左轉車道的長度亂象。就有網友發現，高雄市一心路與民權路口的偏心左轉道小到只夠停一台車，讓網友砲轟根本是在亂搞。交通局表示，此為舊設計，將畫新的左轉道。

高雄市今年4月允諾會再增加45處的偏心左轉道，讓民眾減少轉彎車交通事故，不過就有眼尖網友發現，在一心路與民權路口的偏心左轉道小到只夠停一台車，明顯無法緩解左轉車輛擋住直行車輛的困擾，此偏心左轉道等於白畫，讓網友不禁砲轟「根本在亂搞」、「這是在設計用路人」、「有畫有交代」等言論。

高雄市議員李雅靜痛批，偏心左轉車道對於交通流量大的都市來說相當重要，不過竟然出現只能停一台車的長度不如不要畫，建議中央在制定偏心左轉車道的時候將規範擬定完全，例如設置長度須滿多少公尺，以免造成各縣市、或同一縣市內不同長度的亂象，這樣不是幫助民眾，而是擾民。

對此，高雄市交通局表示，中央對於偏心左轉車道僅有規定寬度需達3公尺，但長度未限制，網友指出的此路段的偏心左轉道為舊的設計，近期將會聽取民意去做改進、重畫。