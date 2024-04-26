國民黨籍新北市議員黃心華今（26）日在新北市議會質詢時，提到新北有多起道路重鋪後廠商重畫道路標線，卻未照著原先規畫進行，質疑道路標線在當初畫制時有專業考量，廠商重畫有問題。新北市交通局長鍾鳴時說，廠商道路刨鋪後都要有復舊圖說送到交通局，由交通局橫向聯繫相關單位，但還是有漏洞，承諾會協商檢討。

黃心華說，道路標線是非常專業的東西，「不符規定不能更改」，但有民眾反映，早上出門沒紅線，上班時道路重新刨鋪，廠商卻沒搞清楚原先的標線規畫、亂畫紅線上去，民眾沒發現停車被拖吊，才知道廠商擅自畫紅線，後續處理是塗銷紅線並撤單。

黃心華提到另個案例，是民眾反映人行穿越道太長，想請交通局縮短，交通局評估後無法縮短，未料道路刨鋪後廠商重新做標線，卻將人行道縮短，疑惑「以現在制度看起來，道路刨鋪廠商有規範？」。

鍾鳴時回應，廠商道路刨鋪後，有個復舊圖說一定會送到交通局，「那過程中有施工不是三兩天結束，我們有個橫向平台，會把重鋪拿到專案小組聯繫，是否作業疏失，看起來還是有漏洞，會協商檢討」。