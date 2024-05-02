新北市板橋區1名43歲黃姓男子，上周六（27日）凌晨1時許，與朋友相約要去打牌，將租來的汽車紅線違規，而朋友的汽車也併排在機車格外側，友人則在車旁抽菸聊天，新北保安大隊員警巡經該處發覺有異，立即下車關切詢問，卻在車內查獲安非他命及哈密瓜毒錠，詢後依毒品危害防制條例罪嫌移送送辦。

據了解，員警當下請車內的黃姓男子下車及出示身分證件，卻見黃男眼神恍惚、雙手直發抖，經同意後，員警檢視車內物品，發現黃男的包包內有數個透明空夾鏈袋，隨即在駕駛座旁另1個小包包，查獲毒品安非他命2包及哈密瓜毒錠8顆。

黃男供稱，原本從事搬家工作，但因為太辛苦，做沒多久就離職，目前待業中，當天是和朋友相約要打牌，為了提神，2個小時前才施用過毒品，沒想到，就因為朋友違停下車抽菸遭員警盤查，也讓藏在包包內的毒品曝了光。

新北保安大隊表示，本案查獲毒品包括少見的三級毒品哈密瓜錠，因為顏色偏哈密瓜綠而取名，是一種含有卡西酮類成分的新興毒品，常混用其他毒品，交互作用下對健康影響更大，提醒青少年勿因一時好奇而嘗試新興毒品，也呼籲民眾莫逞一時樂，遺害百年身，拒絕毒品 珍惜生命。

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