為維護社會治安，保障民眾安全，桃園警察分局持續執行雷霆除暴勤務，針對汽車旅館、酒店、KTV等易滋生事端場所，進行強力臨檢威力掃蕩，同時於各重要路口設置攔檢點，加強取締酒後駕車等重大交通違規，昨日勤務共計出動警力數65名，共查獲刑案12件，包括毒品2件、通緝3件、公危1件、詐欺5件、妨害名譽1件。

分局長吳明彥表示，警方有絕對信心及能力，打擊違法消弭犯罪，保障市民安全，建構安居樂業的環境，絕不容許不法份子破壞社會秩序，違法者必深究法辦。

桃園警分局落實執行警政署「新世代打擊詐欺策略行動綱領識詐1.5」宣導工作。（桃園分局提供）

另桃園警分局落實執行警政署「新世代打擊詐欺策略行動綱領識詐1.5」宣導工作，對參加活動幼兒園幼童及家長們，宣導最新詐騙手法-AI變臉詐騙，桃園分局特別提醒，民眾應如何分辨最近常見的AI詐騙，首先，請對方「轉轉頭」、「手在臉前揮動」或「換姿勢」，看看畫面中的臉部輪廓是否有模糊或手部穿越的破綻。再請對方說出事先約定的「通關密語」或是彼此才知道的「小祕密或生活細節」。

桃園分局家防官也在現場宣導婦幼安全等相關知識，倘若民眾知道周遭有人正在遭受親密關係暴力，可用拒絕冷暴力、拒絕監控、不貶抑並尊重受害者，以及即時求助等方法來拒絕，避免個人身心健康遭到嚴重傷害。

另桃園分局也強調「防制酒駕、駕駛車輛應該停讓行人、行經路口應減速慢行、路上行人也要遵守交通安全規則、注意大型車轉彎時內輪差危險性」等基本的交通安全常識，希望交安理念能向下紮根，以有效防制相關交通事故發生。

桃園分局表示，詐騙、婦幼安全、交通安全等基本常識與民眾生活息息相關，桃園分局將持續利用各種場合機會，進行分眾、分齡來強化宣導，提升宣導效益，確保民眾生命財產安全。