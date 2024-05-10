警方發現遭侵占車輛，立即上樓找房客釐清，員警敲門後，房客38歲賴男前來應門。（翻攝畫面）

當場將賴男逮捕，並在房內及自小客車上查扣一級毒品海洛英（毛重31.79克）、二級毒品安非他命（8.69克、毒品吸食器1組及多個毒品殘渣袋等證物。（圖／警方提供）

新北市土城警方於某旅館展開擴大臨檢，意外發現停放在車庫內的一輛小客車竟是被侵佔的車輛，警方隨即前往樓上查看。當員警敲門時，房內男子表現出詭異神情，引起警方的懷疑。果不其然，在進入房內進行檢查時，一組毒品吸食器擺放在床頭櫃上，全案依違反毒品危害防制條例及侵占罪移請新北地檢偵辦。

警方表示，5日凌晨0時40分擔服擴大臨檢勤務，於轄內某間旅館臨檢時發現停放於車庫內的自小客車為他單位通報之遭侵占車輛，立即上樓找房客釐清，員警敲門後，房客38歲賴男前來應門，員警與其交談時發現賴男神情慌張且精神恍惚，警方在門口觀察房內情形時，發現床頭櫃上擺放一組毒品吸食器，隨即入內確認為毒品安非他命等違禁品，當場將賴男逮捕，並在房內及自小客車上查扣一級毒品海洛英（毛重31.79克）、二級毒品安非他命（8.69克、毒品吸食器1組及多個毒品殘渣袋等證物，全案依違反毒品危害防制條例及侵佔罪移請新北地檢偵辦。

土城警分局呼籲，吸毒一時，後悔一世，毒品除戕害身心健康，對社會治安影響甚鉅，切勿踏上吸毒不歸路，大家一起反毒，遠離毒品。38歲賴男被當場逮捕，並在搜查中發現大宗毒品海洛因與安非他命，警方表示全案將根據毒品危害防制條例及侵佔罪移送新北地檢偵辦。

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