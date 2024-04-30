屏東林姓男子以當鋪、飲料店掩護，找來黃姓、朱姓大學生及簡姓男子協助製毒，遭警方破獲。一審依違反毒品危害防制條例判林男處等人3年6月至7年半不等徒刑，案經上訴高等法院高雄分院上午宣判，主嫌林男仍處徒刑7年半，黃姓和朱姓大學生分處4年2月和3年4月徒刑。

2022年7月林男在屏東市以住處當鋪、太太經營的飲料店做掩護，設立製毒工廠，以黃姓男子擔任「製毒總教練」，找來黃姓、朱姓大學生、簡男協助，共同製造安非他命銷售。

警方歷經2個多月蒐證，同年12月收網，當時僅逮捕林男同夥2人，林男和朱姓大學生在外，黃姓大學生當場從3樓跳下成功逃脫，躲藏1個月後才出面投案。

一審判林男7年6月，黃姓和朱姓大學生4年2月、3年6月。案經上訴，高雄高分院考量朱姓大學生被查獲時，曾私下向調查員坦承幫助製毒，符合自首要件，予以減刑，改判3年4月。

由於該案查獲的安非他命高達3公斤，製造工具齊全，又利用當鋪、飲料店名目張膽販售，犯行非輕，法官最後駁回其餘人上訴，全案仍可上訴。

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