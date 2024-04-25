苗栗大千醫院醫師李亭儀提醒，若出現頸動脈阻塞相關症狀時，務必及早就醫接受檢查。（大千醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

60歲的周姓男子有抽菸習慣，雖有高血壓卻未服用藥物控制，日前突然出現左眼視線一片黑及表達能力變差的症狀，經赴苗栗大千醫院檢查，顯示為左頸動脈高度狹窄。病人經醫師進行頸動脈支架置放術後，皆改善症狀、順利恢復出院，周某還同步進行冠狀動脈氣球擴張術，讓中風與心臟疾病的症狀同時獲得改善。

大千醫院醫師羅健賢表示，頸動脈支架放置術較傳統手術減少併發症及喉返神經受損率。（大千醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

另1位88歲的李姓老翁，本身有高血壓病史且曾接受過心臟及左腳動脈支架置放，因連續三天出現右側手腳無力、意識不清、無法言語等情況，而到急診就醫，檢查確認為左側頸動脈高度狹窄，合併左腦灌流不全，因此出現中風症狀。經醫師進行頸動脈支架置放術後，皆改善症狀、順利恢復出院，

頸動脈支架置放術可將狹窄的頸動脈撐開，解決潛在的中風危機。（大千醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

大千綜合醫院神經內科醫師李亭儀表示，中風可分為大血管病變、小血管病變、心因性血栓，其中最嚴重的是大血管病變，影響的腦區範圍最大，造成的殘障失能最嚴重、死亡率也高，而最常見的就是頸動脈粥狀動脈硬化。由於頸動脈供應大約2／3的半側大腦，當有高血壓、高血脂、高血糖、抽菸等危險因子時，就容易造成粥狀動脈硬化，隨著時間越來越嚴重，則會演變成頸動脈狹窄、甚至阻塞。

李亭儀解說，在頸動脈完全阻塞之前，常出現下列症狀：不明原因的昏厥、手腳無力發麻（尤其是半側的症狀）、暈眩、大舌頭等。當頸動脈阻塞較嚴重時，會引起半側大腦嚴重梗塞，還可能造成半側癱瘓、臥床等後遺症，甚至危及性命。如能在頸動脈尚未完全栓塞前，利用頸動脈超音波、電腦斷層、核磁共振、血管攝影等方法檢測出，在符合條件下，可進行頸動脈支架置放術，把狹窄的頸動脈撐開，增加腦部灌流，就可解決潛在的中風危機。

大千綜合醫院心臟血管內科醫師羅健賢表示，頸動脈狹窄基本的治療方法為藥物治療，但當狹窄嚴重時，則須考慮頸動脈內膜切除手術或現行的微創治療-頸動脈支架置放術。頸動脈支架置放術只需局部麻醉，由鼠蹊部的股動脈穿入，經由導管到達頸動脈狹窄處後，以氣球擴張並將支架固定於狹窄處。其喉返神經受損率及治療困難度比傳統的頸動脈內膜切除手術較低，且同樣能達到預防腦中風的效果，目前的頸動脈支架置放術再加上遠端保護裝置，更可以減少併發症，施行成功率超過95％以上。

李亭儀提醒，腦中風是嚴重且常見的疾病，最可怕的不是導致死亡，而是會留下後遺症，造成殘障、失能、甚至臥床，導致家庭與社會照顧的負擔，因此若能及早發現異常並接受治療，對病人及家屬都能獲得良好的改善。