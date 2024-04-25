海草是唯一能在海水中生存的開花植物，他們能吸收二氧化碳行光合作用，有趣的是，海草的捕碳速度比熱帶雨林快35倍，還有儲碳與固碳的作用，因此近期有百名日本志工嘗試在沿海地區培育鰻草植被，希望能藉由源頭維護洋棲地。

隨著林地開墾、砍伐樹木，天然的「綠碳」越來越少，於是不少人注意到「藍碳」(Blue carbon)日趨重要，而「藍碳」意指以各種形式儲藏在海洋生態系中的碳。有鑑於此，各國開始培育海草，它不僅能夠儲碳與固碳，更是海洋生態系中不少生物的庇護所，是維持生物多樣性的大功臣；而對人類來說，海草更有著沉降泥沙、淨化水質、防止海岸侵蝕等好處。

雖然「藍碳生態系」的面積不比陸地森林來得大，卻是我們不可或缺的生態系統。過去因全球海水升溫、養殖帶來的外來種入侵、底拖漁網的破壞造成「藍碳生態系」岌岌可危，全球每年約減少7%海草，相當於釋放2.29億公噸至大氣中，等同於全球航運每年的碳排量，是非常嚴重的影響。

而日本四面環海，也讓他們突發其想，能夠在沿海區域種植裙帶菜、鰻草等各種海草與藻類，希望能夠透過「藍碳」的方式促進脫碳。根據日本環境部統計，2022年日本藍碳數量約為35萬噸，雖然僅佔日本當年排放溫室氣體的0.03%，不過卻也是不容忽視的脫碳方式。

如今，抵抗地球暖化、阻止氣候變遷，已成為我們重要的使命之一；守護森林、海洋都是控制全球升溫的關鍵。而現今藍碳的儲碳能力已被全球重視，不少政府機構也提出將納入沿海生態系，作為實現減碳目標的策略。