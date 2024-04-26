展望後續營運，彭董表示，受到2021年疫情紅利基期高，2022、2023年相對低檔，而今年不良資產調整，加上產業需求恢復正常，今年營收谷底預估在第一季，隨後新應用領域，客戶開發順利，今年可望逐季往上。以全球經濟來看，今年穩定中緩步復甦，美國市場尤佳，大陸與去年差異不大，歐洲略遜些，不過其他新興市場仍得宜，後續仍端看戰爭擴大與否，地緣政治牽動總體經濟，而今年年中奧運、歐洲國家盃足球賽，均可望帶動大尺寸顯示需求，帶動mini背光業務。

富采強調，集團各廠區的生產效能進行全面盤點，並針對台灣和大陸的製造基地進行了整併和優化。同時，富采還對轉投資事業進行了整理，以實現資產活化的目標，以提高營運效率，使富采能夠更靈活地應對未來的挑戰。

而融合/整合方面，在內部，富采持續推動「One Ennostar」的核心精神，通過技術、產品、產能和市場的整合，提升集團的綜效。在外部，利用集團優勢，通過上下游的高度合作，擴大技術、產品和服務範圍，為客戶提供全方位的解決方案，開拓新市場，增加收益。

在策略方面，富采將雙軌並行，以高附加價值領域以及垂直整合模組方案進行加值轉型。富采以三五族半導體的光電材料為基礎，積極發展車用、先進顯示、智能感測等三大應用領域，以及新興市場的技術和產品。同時，富采加強了集團上下游的整合，提供客戶從磊晶到模組方案的一站式服務，開拓新領域，擴大營收並增加獲利。

車用領域相關營收占比已達20%，其為富采最好掌握領域，且成長可望最強，富采具備完整的車用光電解決方案和先進封裝能力，為客戶提供從磊晶到模組方案的一站式產品和服務。本次展會更展示車外矩陣式頭燈、Mini LED動態車前/車尾燈，以及智能座艙內的Mini LED全陣列區域背光、DMS/OMS車用感測等產品。這些產品已被多家國際車廠採用，並將持續擴大在美日市場的占比，未來成長動能將非常快速。車用領域將是集團重點發展項目，為未來五年成長動能。

先進顯示領域，富采持續投入先進顯示技術研發，包括Micro LED、Mini LED背光與直顯產品以及Smart Display。目前，富采正與多家客戶密切合作，其中包括Micro LED在知名AR穿戴裝置中模組方案的應用。富采五年內鎖定高端應用，成為先進顯示技術領航者。 智能感測領域，富采具備全波段解決方案和領先業界的技術規格，可滿足多元的智能感測需求。在車用感測、AR/VR、生物人因感測應用產品及模組方案，已被多家客戶採用，應用於各種場景。富采成為接收及發射源的完整產品模組提供者。

新領域上，富采利用化合物半導體核心技術及設備優勢延伸；發展專業照明，包括UVC、植物照明、特殊照明等；發展光通訊，低軌衛星、太陽能電池等新領域。