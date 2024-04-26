每個人面對愛情的態度不同，有人寧缺勿濫，不輕易踏入戀情，也有人表現得極度缺愛，知名運勢網站《摘星工廠》點名3星座沒有愛情就活不下去，容易「飢不擇食」，一遇到追求者示好就淪陷。

▍雙魚座

雙魚座相當重視愛情，甚至不能沒有愛情，一旦沒有人陪就會自哀自憐，寂寞感上身。雙魚座心軟、感性，很容易接受別人的示好，尤其是遇到心儀的對象更會愛心感爆發，但也因為這樣容易被愛情蒙蔽雙眼。

▍巨蟹座

巨蟹座很在意安全感，需要信任的人陪伴左右，否則寧願縮回自己的殼裡。面對愛情，原本行事謹慎的巨蟹，往往容易因為追求者的示好而淪陷，謹慎的個性被一時的孤寂感戰勝，一切憑著感覺做選擇。

▍雙子座

雙子座對於喜歡的類型，始終無法具體描述，因為他們也搞不太清楚，一切要等碰到了以後憑著當時的感覺判斷。雙子相當缺愛，需要有人給予滿滿的愛，藉此擺脫沒人陪、生活乏味的焦慮感。

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