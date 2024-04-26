●美國理財顧問公司Independent Advisor Alliance表示，美國經濟成長遭受質疑，美國公債也被拋售，導致美股25日的殖利率一度飆至2024年新高，停滯性通膨說又甚囂塵上。聯準會希望看到通膨一直向下走，但大家想要看到經濟成長以及企業獲利增加。

●紐約投資銀行業者Evercore認為，在看過目前最新的經濟報告後，聯準會在4月30日以及5月1日兩天例會後，應會用比較趨於鷹派的強硬語調來發表談話。所以，這次政策利率還是不變動，等更加瞭解通膨動向後再說。

●分析師指出，美國第1季GDP疲弱，可能再次改變聯準會啟動寬鬆周期的時間表，為了救經濟搞不好7月就會降息。不過，根據芝商所FedWatch Tool數據，從聯邦基金期貨交易中可看出，交易員預測聯準會的首次降息時間，應該會延至12月。因此，美股有機會下修44%。

●澳系外資麥格理表示，過去9個多月以來，市場對生成式人工智慧AI付予厚望，但Meta無法在財報中實現營收同步增加的預估。所以，是否要重新考慮，AI技術是否可那麼容易就創造出可觀的實際營收。