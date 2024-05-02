美國聯準會（Fed）發布最新聯邦公開市場委員會（FOMC）會議紀要，政策利率保持在5.25％~5.50％區間；國泰世華銀行表示，美聯準會態度保守，從會議結果推估，Fed首次降息時點遞延至9月，若未來數月通膨仍居高不下，不僅降息時點將可能再遞延，全年降幅可能縮窄， 全年降幅將不及3月點陣圖所透露的3碼。

國泰世華銀行解讀，美國聯準會(Fed)對降息態度偏保守，主席鮑爾表示，通膨數據尚未帶來足夠的信心以啟動降息，但排除進一步升息的可能性，國泰世華銀預計，美國6月將放慢縮表速度，將每月減持600億美元公債上限，調降至250億美元。

國泰世華銀行對FOMC會後市場展望指出，總經方面，美國今年首季GDP年化季增率由前值(2023 Q4)的3.4％降至1.6％，說明在高利環境的影響下，美國經濟出現放緩跡象，景氣降溫將有助於推動貨幣政策轉趨寬鬆。

股市則隨美債殖利率走升壓抑股市評價面，加上企業財報的分化，加劇近期股市震盪幅度，就長線而言，隨著企業庫存調整進入尾聲，加上AI需求帶動全球半導體業復甦，皆有助於企業獲利逐季成長，長線不改股市利多展望。

FOMC下次會議6月召開，在此之前，國泰世華銀建議，應多關注通膨與就業數據變化，包含5月15日的CPI(消費者物價指數)，5月31日PCE(個人消費支出物價指數)，以及5月3日、6月7日公布的NFP(非農就業報告)。