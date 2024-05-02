合庫金控首席經濟學家徐千婷則認為，7月確實有機會降息，但由於7月可參考的數據不夠完整，Fed是否直接降息有變數，目前來看9月開始降息的可能性最大，同樣認為12月將再降息1碼。

李鎮宇指出，市場去年最樂觀押注今年美國將降息7碼，現在甚至出現升息看法，但聯準會是一艘很大的船，決策方向不會說變就變，且聯準會一直提到「restrictive（有限制性的）」字眼，顯示美國貨幣政策對經濟仍產生壓抑效果，因此，現階段只是降息時點可能後移，不可能出現升息選項，只要「restrictive」字眼還在，就不用過度擔心，「聯準會還沒放棄7月降息的可能」。

李鎮宇也提到，聯準會深知再不降息，市場一定會恐慌，因此，這次放慢縮減資產負債表（又稱量化緊縮貨幣政策、QT）的速度，以免對金融市場造成不必要的壓力，顯示美國財政部長葉倫應有給聯準會壓力，這部分反映出美國政府橫向溝通良好。

李鎮宇分析，葉倫一定向聯準會主席鮑爾表達過很多意見，但葉倫同樣當過聯準會主席，因此雙方達成共識，先把QT放鬆，「這是政府治理的新典範」。他也期待，我國各部會與央行溝通可做得更好。

徐千婷則說，除非後續美國物價真的大幅向上，否則以目前物價漲幅續往2％走，預計今年聯準會至少會降息一次，且聯準會也要考量到政策可信度，每年3、6、9、12月會發布前瞻指引，對市場揭露政策指引，3月底指引仍顯示今年會降息三次，至今才一個多月，不可能一下全數翻盤。

徐千婷強調，關鍵一樣是看PCE數據，至7月利率會議前，聯準會要觀察PCE月增率是否降到0.3％以下，並觀察年年增率有無朝2％去走；但目前距離7月已不遠，除非通膨有驟降，否則9月啟動降息機率較高，而年底降息可能避開美國選舉，因此預計12月再降1碼。