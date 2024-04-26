大陸常駐聯合國代表團網站美東時間25日消息，中國大陸常駐聯合國代表團副代表耿爽，在安理會敘利亞政治人道問題公開會發言時，敦促外國軍隊立即結束在敘利亞境內的非法軍事存在。

耿爽表示，中方始終堅定支持敘利亞問題的政治解決。國際社會應繼續推進「敘人主導、敘人所有」的政治進程。中方歡迎裴凱儒特使根據安理會第2254號決議與各方廣泛接觸，期待阿拉伯聯盟以及相關地區國家與敘利亞政府加強溝通合作，為推動政治解決發揮建設性作用。中方堅定支持敘利亞政府為打擊恐怖主義採取的必要措施，呼籲國際社會根據國際法和安理會決議，杜絕雙重標準，以零容忍的態度打擊敘利亞境內的一切恐怖主義。

耿爽指出，以色列持續對敘境內發動空襲，中方對此深表關切。相關行為嚴重侵犯敘利亞主權和領土完整，將地區局勢不斷推向危險邊緣。當前迦薩衝突外溢影響仍在持續，各方必須保持克制，避免加劇緊張局勢的行為。域外大國要為推動地區局勢降溫發揮建設性作用。

耿爽強調，當前敘利亞人道形勢十分嚴峻，國際社會要加大對敘援助承諾，確保敘全境的早期恢復專案獲得充足、非定向的資金支持。跨線人道救援已停滯半年之久，敘西北部實控方必須拿出誠意，推動跨線救援取得積極進展。單邊制裁和資源掠奪長期阻礙敘利亞經濟恢復、社會發展和民生改善。中方敦促有關國家立即停止不法單邊行為，外國軍隊立即結束在敘利亞境內的非法軍事存在。