張軍：希望龍的精神能為國際社會注入強大動力。（大陸常駐聯合國代表團）

張軍：希望龍的精神能為國際社會注入強大動力。（大陸常駐聯合國代表團）

大陸常駐聯合國代表團網站美東時間7日消息，大陸常駐聯合國代表團6日晚舉行新春招待會，喜迎龍年春節到來。常駐聯合國代表張軍偕夫人田麗穎，常駐聯合國副代表戴兵，與聯合國高官、各國常駐聯合國代表等各方友人300多人歡聚一堂，張軍致辭希望龍的精神能為國際社會注入強大動力。

聯合國祕書長古特雷斯以視頻方式發表致辭，第78屆聯大主席法蘭西斯、聯合國政治建和事務副祕書長迪卡洛、大會事務副祕書長阿比連、經社事務副祕書長李軍華、安全安保副祕書長米肖、外勤支助副祕書長哈雷、祕書長辦公室主任拉特雷、開發計畫署署長施泰納、副署長徐浩良、祕書長裁軍事務高級代表中滿泉、聯合國文明聯盟高級代表莫拉蒂諾斯、婦女署執行主任巴胡斯、多位助理祕書長，安理會輪值主席圭亞那常駐代表，俄羅斯、英國、法國、美國、老撾、越南、北韓、古巴、巴基斯坦、泰國、馬來西亞、新加坡、印度、日本、韓國、沙烏地、義大利、匈牙利、西班牙、比利時、瑞典、荷蘭、瑞士、阿爾及利亞、莫三比克、埃及、衣索比亞、厄利垂亞、巴西、尼加拉瓜等100多國常駐代表、臨時代辦、副代表和高級外交官，國際媒體記者、智庫學者及各界友人出席招待會。

張軍致辭表示，春節是中國最古老、最盛大的傳統節日，象徵著團圓與美滿，傳承著中華文明的基因，賡續著中華文化的血脈，凝聚著全球華人的家國情懷。春節作為農曆新年也在越來越多走向世界。前不久，在中國和許多國家的積極推動下，聯合國大會通過決議，將春節（農曆新年）確定為聯合國假日。這進一步豐富了春節的世界意義，為更多的人走近中國大陸、品味中國大陸、體驗中國大陸提供的機會。

張軍強調，今日之中國大陸，正闊步走在中國式現代化建設的新征程上。所看到的，是一幅充滿和平、發展、和諧和幸福的美好畫卷。這是充滿活力的中國大陸，堅持高品質發展，創造力全面迸發，到處都是日新月異的景象。這是以人民為中心的中國，老百姓的日子一天比一天好，各民族平等相待、守望相助、直面挑戰，為美好未來共同奮鬥。這是開放包容的中國大陸，向世界敞開懷抱，既致力於發展自己，也謀求合作共贏，為各國的共同發展貢獻力量、創造機遇。這是對世界負責任的中國，積極為應對全球挑戰貢獻方案、採取行動，推動構建人類命運共同體。

張軍指出，在中國文化中，龍寓意著正義、力量、勇氣、奮進和吉祥，是中華民族的精神象徵。新的一年，聯合國將迎來未來峰會等重大議程，國際和平與發展事業任重道遠。就在慶祝新春佳節的當下，世界上還有一些地方仍在燃燒著戰火硝煙，很多民眾生活在水深火熱之中，世界充滿緊張和不安。對此感到痛心，也深感責任重大、使命艱巨。全球挑戰呼喚全球思考，呼喚全球合作、全球行動。衷心希望龍的精神能為國際社會注入強大動力，讓大家更加團結、更有力量，攜手應對全球挑戰，謀求共同安全，實現共同發展，打造共同未來。在這些方面，中國大陸永遠可以信賴。