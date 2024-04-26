美國財政部長葉倫月初赴中國大陸訪問，提到中國的製造業產能過剩對全球經濟穩定造成威脅。財信傳媒董事長謝金河表示，中國產能外溢效應，最近衝擊到南韓，不只LG化學及樂天化學關閉產線，石化產業也敗陣。他提醒，南韓石化業的衝擊效應如果傳遞到台灣，一定令人震驚。

謝金河在臉書發文指出，最近一個月，美國重量級政治人物葉倫，布林肯相繼到訪中國，背後似乎有大事正在醖釀。葉倫端出的是中國產能過剩外溢全球的問題，布林肯可能針對中國援助俄羅斯，可能會在Swift上面施加壓力，在美國大選前夕，美中角力更加暗潮洶湧。

他說，葉倫的產能外溢效應，最近衝擊到南韓，LG化學及樂天化學相繼宣布關閉生產線，縮減產能回應。這些年南韓大尺寸面板在京東方、華新光電大擴廠下，紛紛退場，只保留OLED生產線，過去南韓石化產業有強大競爭力，如今也在中國產能全開下敗陣。

這個現象是否衝擊台灣？謝金河認為，有兩個訊號值得留意。一個是3月剛剛公布的外銷接單，資通訊、半導體產品都成長，但陷在中國產能殺戮的橡膠、塑膠、基本金屬、化學、機械仍持續衰退。

另一個是大家都沒有注意到的，去年第四季，除了台化小賺1.18億元之外，幾乎全部的石化業者都出現虧損。例如，台塑虧29.01億、台聚虧3.67億、華夏虧3852萬元、亞聚虧1.51億、台達化虧1.13億、台苯虧1.63億、國喬虧4.1億、聯成虧1.91億。

謝金河認為，這種整個產業都出現虧損現象，幾十年來很罕見。這些年，台泥董事長張安平領軍的台泥奮力轉型，仍身陷苦戰中。台塑集團總裁王文淵帶領台塑努力朝AI挺進，效益仍未彰顯。

他表示，這些年，對岸拿ECFA來威脅台灣，其實這些和ECFA連結的產業都是中國產能過剩外溢效應的受害者。台灣愈是倚賴ECFA的產業，受到衝擊愈是慘烈。南韓石化業的衝擊效應如果傳遞到台灣，一定是令人震驚的大新聞。