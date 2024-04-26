中國外交部長王毅26日在北京與美國國務卿布林肯舉行會談。王毅表示，美國針對中國的經貿科技打壓措施層出不窮，這不是公平競爭，而是遏制圍堵，不是去風險。美方應該將不尋求遏制中國經濟發展，停止炒作「中國產能過剩論」。

王毅說，當前，中美關係總體止跌企穩，但負面因素仍在上升積聚。中方對於中美關係的態度、立場、要求一以貫之，始終從構建人類命運共同體出發看待和發展中美關係，始終堅持習近平主席提出的相互尊重、和平共處、合作共贏原則，始終主張尊重彼此的核心利益。

王毅表示，在當前變亂交織的國際局勢下，中美關係下步如何走，首先要回答好一個根本問題，那就是中美究竟是要做夥伴還是做對手。這是中美關係走向穩定發展的第一顆紐扣。如果美國總是把中國當做最主要對手，中美關係就只會麻煩不斷，問題叢生。

王毅強調，台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線。中方要求美方不折不扣恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，不得以任何方式向台獨分裂勢力發出錯誤信號，切實兌現拜登總統不支持台獨、不支持「兩個中國」、「一中一台」，不將台灣作為工具遏制中國等承諾，停止武裝台灣，支持中國和平統一。

王毅指出，中國人民的發展權利不可剝奪。美國針對中國的經貿科技打壓措施層出不窮，這不是公平競爭，而是遏制圍堵，不是去風險，而是製造風險。美方應該將不尋求遏制中國經濟發展，不尋求與中國「脫鉤」，無意阻止中國科技進步的表態落到實處，停止炒作「中國產能過剩論」的虛假敘事，撤銷對中國企業的非法制裁，停止加征違反世貿組織規則的301關稅。

王毅強調，亞太地區不應該成為大國角鬥場。希望美方作出正確抉擇，與中方相向而行，在亞太實現良性互動，放棄搞排斥對方的小圈子，不要脅迫地區國家選邊站隊，停止部署陸基中導，停止損害中國戰略安全利益，停止破壞地區來之不易的和平穩定。

布林肯表示，美中關係是世界上最重要的雙邊關係，負責任地管理兩國關係是美中雙方的共同責任。美方繼續奉行一個中國政策，不支持台獨。美方不尋求改變中國體制，無意與中國發生衝突，不尋求同中國脫鉤，不尋求遏制中國發展，一個發展、成功的中國對世界是好事。願與中方一道，加強對話溝通，有效管控分歧，避免誤解誤判，推動美中關係穩定發展。

雙方還就烏克蘭問題、以哈衝突以及朝鮮、緬甸等問題交換了看法。

雙方一致認為會談是坦誠、實質性、建設性的，同意繼續按照兩國元首指引，努力穩定並發展中美關係。雙方肯定舊金山會晤以來中美各領域對話合作取得的積極進展，同意加快落實兩國元首在舊金山達成的重要共識，保持高層交往和各層級接觸，繼續開展兩軍交往和各領域磋商，進一步推進中美禁毒、氣變、人工智慧合作，採取措施擴大兩國人文交流，雙方願就國際地區熱點問題加強溝通。