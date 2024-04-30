大陸駐法國大使館網站消息，中國駐法國大使盧沙野當地時間4月29日下午接受媒體聯訪，說明中國國家主席習近平國是訪問法國有關情況表示，今年是中法建交60周年。應法國總統馬克宏邀請，習近平即將於5月5日至7日國是訪問法國。這是習近平時隔5年再度訪問法國和歐洲，也是今年元首出訪「開篇之作」，將成為慶祝建交60周年系列活動最高潮，對推動新時期中法、中歐關係發展和國際格局演變具有重大意義。

盧沙野指出，這次訪問具有重要的歷史意義。中法關係是毛澤東、戴高樂等兩國老一輩領導人培育澆灌。60年來，本著獨立自主、相互理解、高瞻遠矚、互利共贏的「中法精神」，兩國關係歷經國際風雲變幻，始終走在中國同西方國家關係前列，日益顯現出戰略性、成熟性和穩定性，對大國關係和世界形勢產生深遠影響。習近平此次訪問將以建交60周年為契機，與法方領導人共同重溫中法精神，從歷史角度和戰略高度共同擘畫中法關係未來。相信此訪一定會成為一次彰顯友誼之旅、傳遞信心之旅、引領合作之旅。

盧沙野表示，這次訪問也具有重要的現實意義。法國是歐盟核心大國，中法關係是中歐關係的重要一環和強大引擎。中方始終從戰略高度和長遠角度看待中歐關係，視歐洲為全面戰略夥伴和多極化世界中的一支重要力量。習近平此訪期間將同馬克宏就中法、中歐關係充分深入戰略溝通，推動法國堅持戰略自主和開放合作，以此帶動歐洲形成更為獨立客觀友好的對中認知，抵制對華所謂「去風險」「降依賴」等消極傾向，使中法關係繼續引領中歐關係行穩致遠。

盧沙野並就中法建交60周年及中法文旅年、兩國各領域合作及人員往來、烏克蘭危機和巴以衝突等國際地區熱點問題與在場媒體答問互動。

盧沙野稱，60年來，中法在核能、高鐵、航空航太、農業食品、醫療衛生等諸多領域取得豐碩合作成果，給兩國人民帶來了實實在在的好處。

當前，雙方應該加快推動在人工智慧、數位經濟、綠色製造、可持續發展、銀髮經濟等新興領域合作，進一步推動以「從法國農場到中國餐桌」為代表的農食合作，在產業鏈、資金鏈、人員交流等方面聯結起更緊密的紐帶。

盧沙野指出，關於訪問具體排程，可以確定的是，有關安排一定會體現兩國關係的高水準和特殊性，體現兩國元首的政治互信和親密友誼。