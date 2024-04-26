路透25日報導，習近平5月將進行5年來的首次歐洲之行，貿易將是重要議題。據了解，中國歷來都會在國事訪問期間發出訂購飛機的訊號，但這次空中巴士與中國航材採購部門的談判，預期將持續到最後一刻，而且不能保證一定會達成協議。
法國總統馬克宏2023年4月對中國進行國事訪問期間，空中巴士同意在中國建設第二條裝配線，將其在中國的產能提高1倍。知情人士指出，現在雙方在習近平回訪前再次針對可能的大規模訂單進行談判，談判的結果在一定程度上將取決於政治氛圍。
外媒引述知情人士透露，中國國家主席習近平5月訪問法國前夕，飛機製造商空中巴士（Airbus）正在與中國就一份潛在的飛機大單進行談判，可能涉及數百架飛機。
路透25日報導，習近平5月將進行5年來的首次歐洲之行，貿易將是重要議題。據了解，中國歷來都會在國事訪問期間發出訂購飛機的訊號，但這次空中巴士與中國航材採購部門的談判，預期將持續到最後一刻，而且不能保證一定會達成協議。
法國總統馬克宏2023年4月對中國進行國事訪問期間，空中巴士同意在中國建設第二條裝配線，將其在中國的產能提高1倍。知情人士指出，現在雙方在習近平回訪前再次針對可能的大規模訂單進行談判，談判的結果在一定程度上將取決於政治氛圍。
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