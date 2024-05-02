大陸央視新聞用戶端報導，中國大陸第三艘航空母艦福建號1日上午出海開展首次航行試驗，而航母在正式交付部隊服役後，還需要與驅逐艦、護衛艦、潛艇和補給船等編隊聯合訓練，傳聞配置介於052D與055的057驅逐艦即將出現。對此，退役少將栗正傑1日就表示，「如果福建艦跟遼寧艦來比，最起碼多10倍以上的戰力」，引發討論。

栗正傑1日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中表示，「整個航母戰鬥群裡面，對空、對艦、對潛艦，是一個整體作戰，隨著敵人部隊大小，來做適當的編組」，栗正傑直言，「海軍最大的優點就是有彈性，他可以有055、054還有052，甚至還有潛艦」。

栗正傑更提到，「如果跟遼寧艦來比，最起碼多10倍以上的戰力，第一，他的雷達系統，殲-35戰機用的雷達系統就比遼寧艦還多；第二他甲板電磁彈射放飛的速度，一分鐘就起飛一架，就是遼寧艦的5倍」，栗正傑最後更說，「這艘航母一出來，電磁彈射速度又快，還有空警-600，上去之後偵蒐距離強度都是直升機的5到10倍」。