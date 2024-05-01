中國大陸海警4月30日表示，當日再次在黃岩島鄰近海域，驅離非法侵闖的菲律賓船隻，包括4410海警船、3004公務船。據了解，遭到中國大陸海警船阻擋去路後，兩艘菲船停留海上逾8小時，一早才繼續朝西北方航行。前立委蔡正元表示，南海島礁最多是越南，其次是菲律賓，中國已非美下阿蒙，但其實已經夠客氣了，換了越南早就開砲轟走。當年西班牙把菲律賓賣給美國，就不包括黃岩島跟仁愛礁，中國豈容你侵門踏戶？

「第一個問題來了：你菲律賓國家的利益只有仁愛礁跟黃岩島嗎？」蔡正元30日在《頭條開講》節目質疑，第二：你倒到美國的懷抱，稀罕嗎？你不是以前就是美國的殖民地？你跟美國關係非常好。所以中國也不會介意你倒向誰的懷抱。第三：中國的使命是在維護中國的權利，現在這個爭論有點雞同鴨講。菲律賓動不動就喊「我的南海主權」，不得不說，菲律賓這些官員到底有沒有常識？人類各個國家對海是沒有主權的。

蔡正元強調，只有因為你對領土有了權利、有了主權，所以叫sovereignright，而不是sovereignty，法律上定義很清楚，是因為對土地的主權，延伸對海的主權的權利，並不表示你在海上可以動用主權的方式，跟陸地上一樣，所以不要扯什麼南海的主權。那黃岩島至少算是一種土地？仁愛礁也是一種土地，島礁本身是一種土地，有土地就會有主權，而不是一個「主權的權利」，但「那是菲律賓的領土嗎？」

「菲律賓的領土怎麼來的？」蔡正元提到，菲律賓領土最確定的證據就是1898年美西戰爭之後，西班牙用2千萬美金把菲律賓領土賣給美國的時候所畫的地圖。西班牙寫得很清楚：這個範圍是我西班牙的土地，賣給你美國2千萬美金。當然這是一個戰敗投降，可是還是花2千萬美金的買賣，就好像我們買土地，一定會寫得很清楚，哪一塊是我的、哪一塊不是我的、交易價格多少。所以菲律賓是被買賣的領土。

蔡正元直言，「那那一張圖裡面有黃岩島嗎？沒有！有仁愛礁嗎？沒有！」他就畫得直直的，南北一條經線這樣畫下來。既然是美國殖民地的時候，就已經不是你的領土，怎麼今天會出來吵說那是你的領土？中國有他的立場說「這是我的領土」，而且這個時間很久。畢竟菲律賓是二次大戰之後才立國的。很早之前中國就有證據：這是我的領土。所以為了維護我的領土，施行我的主權，你動不動就跑進來干擾？

「現在中國有實力驅逐你啊！如果像是清朝末年，就隨便你們踐踏了啊？或者抗戰時期，也是隨便你們踐踏？」蔡正元指出，但是自己常講：中國已非「美下阿蒙」，更不可能是你「菲下阿蒙」。所以你說中國強勢？中國已經夠客氣了！已經夠謙虛了。如果今天那個島礁是越南的，你試試看？過來砲馬上轟走了！還有馬德雷山號？以為越南會這樣容忍你嗎？因為南海的島礁越南最多，第二多菲律賓，中國是最少的。

蔡正元表示，你侵門踏戶還要踩進來中國這個所擁有不多的島礁？只能說，因為小馬可仕配合美國，在製造南海爭端，讓南海行為準則不能夠實施，讓美國可以在南海胡作非為。但中國現在很穩健，有為有守，所以不管美國、日本、澳洲、菲律賓在那邊武力展示，在中國眼中都是搬不上檯面的東西，不必在那邊張揚。