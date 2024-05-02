5月1日，美國國務卿布林肯發表聲明稱，美方強烈鼓勵世衛組織邀請台灣以觀察員身份參加今年世衛大會。大陸外交部發言人表示，中方對此表示強烈不滿、堅決反對，痛批美方有關聲明混淆視聽，實質是縱容支持「台獨」分裂活動。

據大陸外交部網站5月2日消息，大陸外交部發言人指責美方有關聲明嚴重違背一個中國原則和中美三個聯合公報，中方對此表示強烈不滿、堅決反對。

大陸外交部發言人強調，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。在台灣參與國際組織，包括世衛組織活動問題上，中方立場是一貫的、明確的，即必須按照一個中國原則來處理，這也是聯合國大會第2758號決議和世界衛生大會25.1號決議確認的根本原則。民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，導致台灣地區參加世衛大會的政治基礎不復存在。美方有關聲明混淆視聽，實質是縱容支持「台獨」分裂活動。

大陸外交部發言人重申，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。中方再次敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，遵守國際法和國際關係基本準則，將美領導人作出的不支持「台獨」、不支持「兩個中國」「一中一台」等承諾落實到行動上，停止借世衛大會炒作涉台問題，不向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號。

大陸外交部發言人指出，一個中國原則得到國際社會普遍支持，是人心所向，大勢所趨，不容否認，也不可阻擋。任何打「台灣牌」、搞「以台制華」的圖謀必將遭到國際社會的堅決反對，注定以失敗告終。