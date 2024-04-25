美國總統國家安全事務助理蘇利文近日稱，美國將「採取一切措施維護台海和平穩定」，確保「台灣有事」永不會發生，將繼續為台灣提供自衛手段。美國常務副國務卿坎貝爾稱，美英澳之間的「奧庫斯」潛艇協議將促進台海和平穩定。大陸國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙今天下午在例行記者會中回應，台灣有事源自美國攪事，對台獨勢力不會心慈手軟。

吳謙表示，「台灣有事」源自美國攪事。如果美方真想維護台海和平穩定，那就應立即停止干涉中國內政，立即停止武裝台灣，立即停止一切美台官方往來和軍事聯繫。

吳謙表示，「奧庫斯」是美英澳三國固守冷戰思維的產物，只會加劇緊張、挑動對抗、破壞和平，包括中國在內的地區國家對此表示嚴重關切和堅決反對。任何利用軍事合作插手台灣問題的企圖，都是干涉中國內政，違背一個中國原則和國際關係基本準則，危害台海地區和平穩定。

吳謙重申，中國人民解放軍肩負著捍衛國家主權和領土完整的神聖使命，對於一切「台獨」分裂活動和外部縱容支持，決不會聽之任之，決不會心慈手軟。