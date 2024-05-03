據法國廣播電台報導，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）當地時間2日晚間在巴黎與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）共進晚餐，討論歐盟防務等事宜及對華政策。馬克宏或邀蕭茲共同會面即將訪問法國的中國國家主席習近平。

報導稱，這兩位重量級歐盟領導人的私下會晤，被描述為一次半私人活動：蕭茲和他的夫人恩斯特（Britta Ernst）正在巴黎短暫度假，他們將在一家法餐餐廳會見馬克宏夫婦。據《政客新聞網》歐洲版援引三位知情人士報導，沒有任何顧問會參加這次晚宴。

蕭茲和馬克宏近年來多次發生爭執，最近一次是在今年二月。當時馬克宏表示不排除向烏克蘭派遣地面部隊，該提議遭到了蕭茲的強烈反對。習近平將於周日抵達法國，進行為期三天的訪問，然後前往塞爾維亞和匈牙利。

預計蕭茲將在晚宴上向馬克宏介紹他上月與習近平在北京會晤的情況。蕭茲和馬克宏在歐盟可能對中國補貼電動汽車徵收關稅的問題上也存在分歧。

據德國馬歇爾基金會客座高級研究員巴金（Noah Barkin）透露，馬克宏將試圖說服蕭茲與歐盟委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）一起參加下周與習近平的會晤。

另一個可能的晚宴話題是歐盟政治問題，尤其是防務及其融資。馬克宏正大力推動防務債券，這將涉及歐盟聯合發債為軍事投資提供資金。蕭茲至今拒絕了這一想法。