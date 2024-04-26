日本珠寶品牌TASAKI今年歡慶70周年，即起至5月12日在日本東京BA-TSU ART GALLERY舉辦70周年「FLOATING SHELL」紀念展，除了展出70周年紀念限量珠寶，現場還有與ASICS、EYEVAN等日本精品合作的聯名運動鞋、眼鏡，以及融入珍珠元素的耳機，有了珍稀珍珠加持，奢華破表，預計會在8月來台展出。

日本珠寶品牌TASAKI歡慶70周年，即起至5月12日在日本東京 -TSU ART GALLERY舉辦「FLOATING SHELL」紀念展。（陶福媛攝）

為了慶祝70周年，南韓女團TWICE成員MOMO搶先在IG發布她佩戴TASAKI 70周年限量珠寶的美照，TASAKI創意總監Thakoon Panichgul也特別飛來東京同歡，負責M/G TASAKI的設計師Melanie Georgacopoulos則特別在現場展出一件以近萬顆珍珠串成的T恤，是她花了半年的時間親手串製的，「尺寸是L，因為我希望男女都可以穿！」，更有多位來自各國的時尚網紅前來祝賀。

M/G TASAKI的設計師Melanie Georgacopoulos在現場展示她用近萬顆珍珠為TASAKI親手編織的珍珠T恤。（陶福媛攝）

日本珠寶品牌TASAKI歡慶70周年，即起至5月12日在日本東京 -TSU ART GALLERY舉辦「FLOATING SHELL」紀念展。（陶福媛攝）

現場展出TASAKI與日本運動品牌ASICS跨界合作推出一款70周年紀念「Art Piece」運動鞋，是以ASICS最熱門的「GT -2160」鞋款為基礎，綴以網版編織而成的上千顆阿古屋珍珠，另有多款聯名鞋，細節融入balance的珠串、danger的鉚釘等時尚元素，令人驚豔。

TASAKI x ASICS danger運動鞋，254萬1000日圓。(TASAKI提供)

TASAKI x ASICS Pearl Sequence運動鞋，441萬1000日圓。(TASAKI提供)

TASAKI攜手日本太陽眼鏡潮牌EYEVAN推出8款限量款眼鏡，同樣在太陽眼鏡融入阿古屋珍珠，前衛的設計再加上溫潤色澤的珍珠，營造出獨特俏皮的潮流時尚感，其中一款以三排珍珠串取代鏡片的TASAKI

TASAKI balance luxe太陽眼鏡，220萬日圓。(TASAKI提供)

TASAKI danger太陽眼鏡，143萬日圓。(TASAKI提供)

balance luxe太陽眼鏡，風格別具，成為展場賓客爭相試戴的款式，另有一款以品牌標誌性「danger」系列打造而成的鉚釘款太陽眼鏡，結合珍珠頸鍊，貴氣十足。

TASAKI融入珍珠珠寶元素的耳機。（TASAKI提供）

TASAKI 70週年聯名款系列耳機。（TASAKI提供）

另有TASAKI攜手日本太陽眼鏡潮牌EYEVAN推出8款限量款眼鏡當中，戴上耳機時就像是佩戴珍珠耳環一般，成為時尚配件的一部分。現場還增闢TASAKI與知名動漫IP「鏈鋸人」合作的限量珠寶，從中不難瞧出TASAKI力圖年輕化、結合潮流時尚的企圖心。

70周年聯名眼鏡、運動鞋與耳機即起在東京BA-TSU ART GALLERY販售，並將在全球展出巡迴展，台灣預定會在8月以快閃店的方式展出。