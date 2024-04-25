顛覆大家對花園的既有印象，鶯歌高職76位學子創作30組令人身心療癒的作品，每件都有迷人的奇趣。「療癒花園計畫－鶯歌高職25屆師徒制成果展」即起至5月19日於陶博館B1陶藝長廊展出。

陶博館長張啟文表示，在地陶藝職人傳襲鶯歌地區綿延發展的陶作工藝，多年來技術見長，持續突破傳統注入新意，豐碩鶯歌陶瓷文化。鶯歌高職創設師徒制度，讓學生不僅有精實的科班訓練，也拜專業陶藝家為師，陶博館特別以館校合作模式，提供專業平臺，協助學子們與老師、陶藝家共同佈展，留下美好的展出經驗。獨特清新、匯聚想法與創意的作品精彩向大眾展出並深獲好評，鼓勵學子們未來持續投入陶藝界，爭取台灣陶藝文化揚名國際的實力。

鶯歌高職校長顏龍源表示，透過與陶博館的合作，學生們相當珍惜在博物館場域中展出自己作品的機會，無論在學習期間或是布展，都卯足專注度，做最好的付出與呈現。非常感謝陶藝大師傾囊相授各種獨門工藝，希望孩子們能接棒，成為台灣陶瓷發展的生力軍！

本次為陶瓷工程科第25屆畢業生，融合高中學涯習得的陶藝技巧，以及與鶯歌在地專業領域的陶藝師在小班教學傳習陶藝，創意十足的作品，未來將在校園造景，更添藝術氣息。

其中王胤棻、王敏芯、林亞諠、林哲宇、林晉佑共同創作的《生靈龍苞》，生動地傳遞植物開花結果培育種子，展開新生命的發想概念，花蕊、花苞、花萼造型猶如雙手合抱呵護新生，並與象徵吉祥的青龍組成裝置。

《福到－彩繪拼貼許願池》由擅長手拉坯的師傅陳元杉及專長彩繪的師傅張美雲引領9位學生合作完成，許願池上方裝置象徵「福氣」的華麗陶壺，四周裝置12星座的彩繪陶罐，營造幸福噴泉的氛圍。《愛的訊息》由師傅廖田心不藏私的指導4位學生手勁拿捏，在陶板上刻畫紋飾，陶塑古樸建築造型的信箱，未來將裝置在校園讓學弟妹們投遞心中的想法。