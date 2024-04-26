現任泰格豪雅（TAG Heuer）機芯研發總監的卡羅爾卡薩皮 (Carole Kasapi)，是當今最偉大的機芯設計大師之一，她不僅擁有超凡的機芯設計才華，且擁有獨到的美學品味，在鐘表界是個傳奇人物，擁有「陀飛輪之后」、「機芯女王」之美譽，WW表展期間本報記者取得獨家專訪，提到女人要如何在鐘表業如此陽剛的產業出人頭地，她笑說：「要憑實力，要比別人更努力，只要妳夠傑出，性別從來就不是問題。」

Carole Kasapi出身於巴黎的製表世家，父母和哥哥都是製表師，從小耳濡目染之下，腕表與機芯幾乎就是她的玩具，10歲就學會拆解組裝腕表零件，青少年時期當同儕都在瘋迷麥可傑克森等，她的偶像是寶璣大師（Abraham-Louis Breguet），因此父母將她送到瑞士拉紹德封鐘表學院接受完整的專業訓練，自此投入製表業。

曾在雅典表、卡地亞等品牌負責開發機芯的她榮獲多項殊榮，包括1997年寶璣大賽獎、2012年日內瓦鐘錶大賞的「最佳製表師獎」等因此當LVMH集團三公子Frederic Arnault於2020年接下泰格豪雅執行長一職後，第一件事就是進行挖角將Carole Kasapi納入麾下，負責泰格豪雅的機芯研發，足見對她的倚重，而她也不負所託，在2021年拿下蓋亞大獎（Gaia Prize），更加奠定她在表壇的地位。

泰格豪雅Monaco雙追針計時碼表紅色款，是Carole Kasapi今年最引以為傲的腕表作品。（TAG Heuer提供）

問她最喜歡今年泰格豪雅在WW表展發表的新品，她毫不猶豫地回答：「Monaco雙追針計時碼表，是目前Monaco系列腕表最高複雜功能的腕表，而且要紅色表帶那一款！」，說完，她秀出自己手腕佩戴的腕表，也是一款Monanco，黑色表殼、但有著螢光粉紅的細節，是獨一無二、未上市的原型表，剛中帶柔，多少反應了她的個人風格。