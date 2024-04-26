受到美中科技角力影響，京元電（2449）26日宣布以217億出售蘇州廠，淨現金流入166億元，在2024年的資本資出將從70億提升至122.81億元，並加發2025、2026年的現金股息1.5元。

京元電指出，近年來由於地緣政治對全球半導體供應鏈版圖的衝擊，及美國對大陸半導體產業科技的限制及貿易實體清單與若干產品禁售的措施影響，半導體製造在大陸地區的生態環境產生變化，市場競爭日趨嚴峻。

京元電子考量子公司京隆科技公司處境，並衡量公司未來營運發展成長策略規劃和財務資源長期做更有效之運用，董事會作出退出大陸半導體製造業務的決議。

外界對此次處分持正面態度，因京元電掌握CoWoS關鍵技術，如果晶片禁令無法解除，就無法製作高階晶片，對後市看好。

京元電表示，終端行動裝置、汽車、物聯網、高效運算（HPC）及AI軟硬體產品規格複雜度躍升，全球大客戶產品質地已改變且需求跟著時間在賽跑；京元電子在營運發展策略上，將集中資源投入台灣半導體製造供應鏈，並與客戶及供應商密切合作，強化無晶圓廠（Fabless）先進製程產品的測試服務和獨立整合晶圓廠（IDM）加大委外代工的訂單，創造營收及獲利的更高成長空間。

此次出售長期投資交易金額扣除相關稅賦等影響後的淨現金流入約為新台幣166億元，資金匯回臺灣後，資金運用除了加快建置廠房設備，充實營運資金外，將投資於更高階的測試技術研發及擴充高階測試設備，以因應AI、HPC等市場之強力需求。

京元電也在26日董事會決議通過提高2024年度資本支出從70億提高至122.81億。同時也將此次處分資產所取得之資金提撥約36.68億元，分別於2025、2026年各加發現金股息每股1.5元，也不排除與國內外上、下游、同業策略合作，共謀台灣半導體的發展機會。