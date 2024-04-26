由許光漢及清原果耶主演的電影《青春18x2 通往有你的旅程》自3月14日上映以來，全台已超過7200萬票房，目前仍在熱映中，除此之外，連拍攝場景台南全美戲院闊別半世紀以來首度上映首輪電影，票房也突破百萬，創下全美戲院有史最高票房紀錄。現已陸續在香港、越南、新加坡、馬來西亞等地的觀眾見面獲得熱烈迴響，總累積超過75萬人次觀影。緊接著將在5月3日上映的日本，高達280家戲院上映，是台灣電影在日本首見的排片規模。26日更宣布在日本上片當天，破天荒舉行「很想見他」台日映前連線活動，導演藤井道人與演員許光漢、清原果耶、道枝駿佑、黑木華將一同於大銀幕現身，親自回覆影迷的提問。

亞洲最夯男星許光漢人氣無法擋，《青春18x2 通往有你的旅程》還沒在日本上映，許光漢就先登上日本經典女性雜誌「an．an」的特別版封面。而日本規模最大、擁有最多戲院的東寶所出版的電影誌「T.」5月號封面也是許光漢！最新公布的「史上初！很想見他映前連線場」活動預計有上萬名觀眾將一同共襄盛舉，台灣有5個戲院影廳連線，包含台北信義威秀影城、台北京站威秀影城、台中Tiger City威秀影城、台南大遠百威秀影城、高雄大遠百威秀影城，日本則會有超過200個影廳同時連線。不只有長達半小時的映前互動，入場還能獲得日文場刊乙本，該場活動電影票將於4月29日中午12點在威秀影城官網、APP及上映影城臨櫃開賣。

日文場刊中不只有多張未曝光的劇照，藤井導演特別針對拍攝、主題曲、場景設定等面向親自解答幕後故事，和許光漢、清原果耶的三人訪談內容也收錄其中。藤井導演分享為 Jimmy（許光漢角色名）和 Ami（清原果耶角色名）設定的角色背景，三人在拍攝時會針對角色的狀態不斷溝通呈現方式，藤井導演透露：「多虧了這一點，兩人相處的感覺很自然就形成了。因為光漢和果耶很認真面對角色，才會有這樣的情節。」清原果耶也補充：「我在拍攝期間，只要有空就會待在藤井導演的監看螢幕旁。我想說『只要走到導演附近，也許今天也能得到一些提示！』。」