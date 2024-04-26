在家善終是許多人的期盼，但絕大多數病人的最後人生都是在醫院度過，僅2成病人在家、機構死亡。面對少子化趨勢，衛福部規劃逐步將重心轉移至居家，希望做到「Hospital at home」。健保署長石崇良透露，健保共擬會議已通過在宅住院試辦計畫，居家醫療及安寧對象、長照機構住民，以及急診個案都能適用。未來包含肺炎、泌尿道感染等感染症，都能在家、機構中接受處置，預計一年新增7億健保支出，5萬人受惠。

石崇良表示，在宅住院試辦計畫會搭配《通訊診療辦法》，預估7月1日開始實施，為期1年，健保的6個分區都有團隊提供服務。在宅住院試辦計畫有3種適用對象，居家個案、機構住民、急診個案。其中居家個案包括了居家醫療、居家安寧對象，由居整計畫照護團隊、居家照護及安寧居家療護院所提供服務；而機構住民，則由健保巡診、參與長照司計畫的醫療院所服務；而急診個案，則是符合前兩種狀況卻未收案者，由居整計畫照護團隊服務，限急診擁塞的醫院申請。

在宅住院的處置，以感染症為主，包括肺炎、泌尿道感染、軟組織感染等，醫療團隊可上門打抗生素，另也提供訪視服務、健康管理、醫師通訊診療、24小時資訊專線等。若出現緊急狀況，亦有綠色通道可後送醫院，有長照需求也可協助連結資源。

石崇良說，對於在醫院住院的患者，除了醫療處置，也需要生活照顧，不太可能讓護理師來做，必須請看護，其實是相當辛苦的。若能在家中、機構中接受處置，就能兼顧生活、醫療照顧，也能減輕家屬奔波的辛苦，並減少醫院的負擔。

在宅住院會由社區醫院、診所及急診團隊執行，預估前者半年經費1.5億、後者則需要2億元，合計約3.5億，一年則需約7億。根據試算，符合條件的對象約有20萬人，其中3分之1～4分之1至少一年住院1次以上，預估將有5萬人受惠，第1年保守估計約有1萬人參與計畫。而參與在宅住院的醫事人員，都需要接受4小時實體教育訓練，取得證明，才能參與在宅住院計畫，每年也必須接受4小時的繼續教育。