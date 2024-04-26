新竹縣議會舉辦第20屆第3次定期會，縣長楊文科26日率縣府團隊做施政報告，擔任縣長5年4個月來，感謝議會監督縣政、鼎力支持，5支箭、10大交通建設、共榮式特色公園，及綠色海岸風景遊憩計畫等建設，已獲階段性成果，並就拚經濟、重文教、享福利、樂安居4大施政主軸成果與概況逐一說明。

楊文科報告指出，拚經濟方面，AI智慧園區4家大廠均已在建廠階段，今年底將陸續啟用營運。高效能焚化爐則預計在今年底竣工試燒，明年正式投入營運。廣受好評的共融式特色公園已進階到1鄉鎮1特色公園，縣府將協助每個鄉鎮設置。串聯新豐石滬自行車道和新屋綠色隧道的雙新自行車道今年4月完工啟用，大幅提升濱海休閒遊憩，帶動觀光。

10大交通建設上，目前6案獲中央核定補助，其中縣道120線永豐橋至內灣大橋路段拓寬工程已於今年3月開工。台3線油羅溪橋至增昌大橋間的新闢路段工程，也獲中央同意納入生活圈道路系統建設計畫辦理。台1線替代道路新闢工程第一階段，也就是台68線至縣道118線間，已在評選階段，預計今年可動工。褒忠路拓寬工程也已在今年3月辦理基本設計說明會。經國大橋改善工程目前正依細部設計地方說明會民眾意見修正中。

其他路網方面，高鐵橋下聯絡道延伸至竹科工程第3期今年1月通車，提升高鐵新竹站與竹科間交通便利，北2高寶山交流道聯絡道拓寬工程今年1月通車，滿足寶山至竹科間交通和當地觀光需求。中央國道1號楊梅至頭份路段拓寬工程，楊文科也向中央提出國1平面主線跨頭前溪優先辦理拓寬、設置竹北轉接道、國1南北向與台68完整銜接，另外也提湖口增設第2交流道、國3寶山第2交流道等工程方案，完善新竹交通路網。

楊文科在行政院長陳建仁近日視察竹縣時請命，配合桃竹苗大矽谷計畫，竹縣已規畫提出台知園區、科3園區，及連結兩園區的科技大橋方案。